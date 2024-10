Fonte: Ufficio Stampa BMW La BMW Serie 2 Gran Coupé si rinnova

La gamma BMW si aggiorna con il debutto della Nuova BMW Serie 2 Gran Coupé 2025, modello di riferimento della famiglia di compatte della Casa bavarese. Rispetto alla versione precedente, la coupé a quattro porte si rinnova, proponendo un nuovo design e una gamma di motorizzazioni aggiornata, con anche le motorizzazioni mild hybrid. BMW ha anche aggiornato l’interno del suo modello che ricoprirà un ruolo di primo piano per il futuro del brand in Europa.

Una nuova Gran Coupé

La Nuova BMW Serie 2 Gran Coupé 2025 rappresenta un importante aggiornamento per il modello della Casa bavarese che registra il debutto di un nuovo frontale, con una calandra a doppio rene che cresce di dimensioni, adottando una forma esagonale e adattandosi allo stile delle recenti produzioni di BMW, pronta anche a puntare sulle auto a idrogeno. Si rinnovano anche i fari a matrice LED. Novità anche al posteriore, con nuove linee per le luci LED. Per la versione più sportiva, la M235, ci saranno quattro terminali di scarico e uno spoiler posteriore. L’abitacolo vede il nuovo BMW Curved Dispaly con un display da 10,25 pollici per il quadro strumenti digitale e un display da 10,7 pollici per il sistema di infotainemt, con BMW Operating System 9. La BMW Serie 2 Gran Coupé è lunga 4,546 metri, quasi 20 cm in più rispetto all’attuale BMW Serie 1, con un passo di 2,67 metri, identico a quello della Serie 1. Il bagagliaio ha una capacita di 430 litri, garantendo così 50 litri in più rispetto alla Serie 1.

La gamma di motorizzazioni della Nuova BMW Serie 2 Gran Coupé comprenderà quattro opzioni, due motori benzina e due motori diesel. Tutte le unità sono abbinate al cambio automatico a doppia frizione Steptronic a sette rapporti. Per la clientela ci sarà un quattro cilindri 2.0 litri turbo diesel che sarà proposto in due varianti, una da 150 CV, per la versione 218d, e una da 163 CV, per la versione 220d che potrà contare anche sul sistema mild hybrid. La gamma benzina avrà un tre cilindri 1.5 turbo da 170 CV con sistema mild hybrid, per la versione 220. A completare l’offerta ci sarà il 2.0 quattro cilindri da 300 CV con trazione integrale xDrive (per le altre tre varianti c’è la trazione anteriore invece) che sarà disponibile sulla M235. La versione sportiva della BMW Serie 2 Gran Coupé è in grado di raggiungere i 100 km/h in appena 4,9 secondi ed è abbinabile al pacchetto M Technology, con una dotazione pensata per migliorare le prestazioni in pista, i cerchi in lega leggera M forgiati e il sistema frenante in mescola M.

Prezzi e disponibilità

La Nuova BMW Serie 2 Gran Coupé è ufficiale ma il suo debutto non è imminente. La Casa bavarese, infatti, ha confermato che le vendite della sua nuova compatta prenderanno il via soltanto il prossimo anno. La produzione nello stabilimento di Lipsia sta per iniziare e il nuovo modello di BMW è atteso sul mercato a partire da marzo 2025. Per quanto riguarda l’arrivo sulle strade italiane è possibile ipotizzare una disponibilità effettiva in concessionaria per la prossima primavera. Per quanto riguarda il listino prezzi, invece, ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane. La gamma dovrebbe partire da poco meno di 40.000 euro (il modello attuale parte da 38.350 euro).