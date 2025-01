Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa BMW Nuova BMW iX, il SUV colpisce per le sue doti

La nuova BMW iX combina lusso e guida a zero emissioni locali, rappresentando un significativo passo avanti nel settore dei veicoli alla spina. Questa Sports Activity Vehicle (SAV), progettata esclusivamente per la mobilità elettrica, si distingue per le sue prestazioni ottimizzate e un’autonomia notevolmente ampliata. Il SUV tedesco raggiunge un’autonomia WLTP di 701 chilometri, un risultato eccezionale che sottolinea l’efficacia delle tecnologie BMW EfficientDynamics. Le innovazioni riguardanti il BMW eDrive, insieme a modifiche mirate al design, enfatizzano il carattere sportivo del veicolo.

Efficienza migliorata notevolmente

Un aspetto cruciale di questa nuova edizione è il miglioramento dell’efficienza energetica. Grazie a uno sviluppo costante dell’elettronica delle prestazioni e all’ottimizzazione di componenti come i cuscinetti delle ruote e gli pneumatici, il consumo nel ciclo di prova WLTP è stato ridotto di oltre l’8%. Nello specifico, per la BMW iX xDrive60, ciò si traduce in un aumento dell’autonomia di circa 60 chilometri. La BMW iX sarà disponibile a partire dalla primavera del 2025 nelle versioni iX xDrive45, iX xDrive60 e iX M70 xDrive.

BMW iX, design di personalità

Il design esterno della nuova BMW iX si caratterizza per un aspetto imponente e monolitico, mantenendo le proporzioni tipiche dei SAV con un linguaggio stilistico essenziale e superfici ben definite. Il frontale è stato rinnovato con una griglia a doppio rene BMW ridisegnata, contraddistinta da una cornice filigranata e linee verticali e diagonali interne. La griglia a doppio rene BMW Iconic Glow, con illuminazione di contorno, è ora disponibile come optional. Anche i fari sono stati ridisegnati, con elementi verticali per le luci diurne e gli indicatori di direzione. Le grembiulature anteriori e posteriori presentano un design senza soluzione di continuità, con una maggiore percentuale di superfici verniciate in tinta con la carrozzeria.

Il pacchetto M Sport, disponibile come optional, enfatizza ulteriormente il carattere dinamico del veicolo con prese d’aria più grandi e riflettori verticali posteriori. Per la BMW iX M70 xDrive, il pacchetto M Sport e il pacchetto M Sport Pro sono di serie, aggiungendo dettagli distintivi come il logo M sulla griglia e cerchi in lega leggera M da 22 pollici.

Le prestazioni e la nuova batteria

Per quanto riguarda le prestazioni, tutte le versioni della BMW iX sono dotate di trazione integrale elettrica e di un sistema di propulsione ottimizzato. La BMW iX xDrive45 eroga una potenza di sistema aumentata a 300 kW/408 CV, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi. Poi, la BMW iX xDrive60 raggiunge i 400 kW/544 CV e accelera da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi, mentre la BMW iX M70 xDrive, il modello di punta, con una potenza di 485 kW/659 CV può raggiungere un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi, o 3,5 secondi con il metodo “1-foot rollout“. Le velocità massime sono limitate elettronicamente a 200 km/h per i modelli xDrive45 e xDrive60, e a 250 km/h per la iX M70 xDrive.

La nuova tecnologia delle celle della batteria ha aumentato il contenuto energetico della batteria ad alta tensione della BMW iX xDrive45 a 94,8 kWh, mentre le altre varianti raggiungono i 109,1 kWh (iX xDrive60) e 108,9 kWh (iX M70 xDrive). Questa, insieme ad altre ottimizzazioni dell’efficienza, ha portato ad un incremento dell’autonomia fino al 40% a seconda del modello. L’autonomia varia da 563 a 701 chilometri per la BMW iX xDrive60, stabilendo un nuovo standard nel suo segmento.

La ricarica

Per quanto riguarda la ricarica, la Combined Charging Unit della BMW iX xDrive45 consente la ricarica in corrente continua fino a 175 kW, mentre le altre due varianti arrivano a 195 kW. Il pre-condizionamento ottimizzato della batteria garantisce tempi di ricarica efficienti. La ricarica in corrente alternata può avvenire con una potenza massima di 22 kW. La BMW iX è inoltre compatibile con la funzione Plug & Charge Multi Contract e offre opzioni di ricarica ottimizzata tramite Connected Home Charging. Il sistema di navigazione BMW Maps permette di personalizzare il percorso includendo le stazioni di ricarica, fornendo informazioni precise sulla disponibilità, i tempi di ricarica e i costi.