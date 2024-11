Scopriamo quelle che sono le auto elettriche dalla maggiore autonomia in commercio. Questo aspetto è considerato come prioritario nel mondo EV

Fonte: 123RF Auto elettriche: l'autonomia con una singola ricarica incide sulla percezione dell'affidabilità del mezzo

Il panorama automobilistico sta vivendo una trasformazione radicale, con le auto elettriche che si affermano sempre più come protagoniste del futuro della mobilità. La crescente attenzione verso la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica ha spinto l’industria automotive a investire ingenti risorse nello sviluppo di veicoli alla spina sempre più performanti e competitivi. Uno degli aspetti cruciali che ha determinato il successo di queste vetture è l’autonomia, ovvero la distanza che un’auto elettrica può percorrere con una singola carica.

Autonomia: fattore chiave per la diffusione di massa

Quando si parla di auto elettriche, l’autonomia è un elemento di fondamentale importanza per gli acquirenti. La possibilità di percorrere lunghe distanze senza doversi fermare per ricaricare la batteria è un fattore determinante nella scelta di un veicolo elettrico. I progressi tecnologici degli ultimi anni hanno portato a un notevole aumento dell’autonomia delle auto elettriche, rendendole sempre più appetibili per un pubblico sempre più ampio.

Le auto elettriche dalla maggiore autonomia: la classifica

Non è facile descrivere la classifica delle auto elettriche che attualmente brillano per autonomia, anche se un punto di raccordo si può delineare: l’aerodinamica. Tutti i modelli qui presenti sono figli di un attento e meticoloso lavoro della penetrazione dell’aria più efficace nelle berline, come si evince dalla maggior presenza nella graduatoria rispetto ai SUV, che invece vanno alla grande nel mercato tradizionale. Infatti, al decimo posto troviamo la l’Audi Q8 e-tron quattro, SUV ad alte performance (582 km di autonomia), mentre al nono posto incontriamo scoviamo la prima berlina di lusso: la Porsche Taycan 4S da 600 km di autonomia. Ottavo posto per la Ford Mustang Mach-E Extended Range (610 km), seguita nella scalata da una coppia di BMW: rispettivamente i7 xDrive60 e iX xDrive500 da 625 e 630 km di autonomia.

La Tesla Model S Long Range, berlina di chiara fama, si ferma al quinto posto con 652 km di autonomia, un risultato peggiore rispetto alla Polestar 2 Long Range Single Motor, altra sedan che tocca quota 655 km di autonomia con una ricarica. Il podio, invece, è occupato dalla Volkswagen ID.7 Pro S, maxi berlina da 685 km di autonomia, e della Mercedes EQS 450+ AMG Line, che prende la medaglia d’argento con 794 chilometri di autonomia. Solitaria al primo posto la Lucid Air Dream Edition, un veicolo ultra moderno che sbalordisce per i 900 chilometri di autonomia.

La classifica completa delle 10 elettriche con autonomia maggiore:

Lucid Air Dream Edition: 900 chilometri Mercedes EQS 450 + AMG Line: 794 chilometri Volkswagen ID.7 Pro S: 685 chilometri Polestar 2 Long Range Single Motor: 655 chilometri Tesla Model S Long Range: 652 chilometri BMW iX xDrive50: 630 chilometri BMW i7 xDrive60: 625 chilometri Ford Mustang Mach-E Extended Range: 610 chilometri Porsche Taycan 4S: 600 chilometri Audi Q8 e-tron quattro: 582 chilometri

L’evoluzione delle auto elettriche passa dall’autonomia

L’industria automobilistica è in continua evoluzione e l‘autonomia delle auto elettriche è destinata ad accrescere ulteriormente nel prossimo futuro. Lo sviluppo di nuove tecnologie per le batterie e l’ottimizzazione dell’efficienza energetica dei veicoli permetteranno di superare gli attuali limiti e di offrire ai consumatori auto elettriche con un’autonomia sempre maggiore.

Il mercato delle auto elettriche è caratterizzato da una grande varietà di modelli, che si differenziano per dimensioni, prestazioni, design e prezzo. Questa eterogeneità è un fattore positivo per i consumatori, che possono scegliere la vettura più adatta alle proprie esigenze e al proprio budget.

Verso un futuro elettrico

L’ascesa delle auto elettriche è un fenomeno inarrestabile. L’aumento dell’autonomia, la crescente disponibilità di modelli e l’attenzione verso la sostenibilità ambientale stanno spingendo sempre più persone a scegliere un’auto elettrica. Il futuro della mobilità è elettrico e le case automobilistiche stanno investendo ingenti risorse per guidare questa rivoluzione.