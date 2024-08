Fonte: 123RF Le elettriche sono pronte a superare le termiche

Quando si parla di auto elettriche, uno degli aspetti che vengono maggiormente tenuti in considerazione è l’autonomia della batteria. È inevitabile che sia così: d’altronde ricaricare la batteria e rimettersi in viaggio non è un qualcosa che si può fare in pochissimi minuti, come avviene facendo un pieno di benzina al distributore con le auto a motore termico. Per questo motivo l’autonomia della batteria nelle automobili a zero emissioni ha una grandissima importanza ed è un aspetto che viene tenuto molto in considerazione dagli automobilisti al momento dell’acquisto, soprattuto da quelli che utilizzano spesso l’auto per percorrere diversi chilometri ed effettuare viaggio lunghi (e non solo all’interno dei contesti urbani). Vediamo allora quali sono le cinque auto elettriche con la maggiore autonomia.

La classifica delle auto elettriche con la maggior autonomia: le migliori cinque

Vediamo ora quali sono le cinque auto elettriche con la maggior autonomia e andiamo poi a conoscerle meglio, una per una, nei dettagli:

1) Lucid Air Dream Edition: 800 km di autonomia

2) Mercedes EQS: 782 km di autonomia

3) Tesla Model S Long Range: 652 km di autonomia

4) BMW iX xDrive50: 630 km di autonomia

5) Tesla Model X Long Range: 603 km di autonomia

Come si può vedere dalla graduatoria che abbiamo riportato, la casa automobilistica più presente è la Tesla, che ha ben due modelli in questa graduatoria (la Model S Long Range e la Model X Long Range), un dato questo che non stupisce considerando che la casa fondata da Elon Musk e una delle aziende leader nel mondo per quel che riguarda le automobili a zero emissioni.

Lucid Air Dream Edition: l’auto elettrica con la maggior autonomia in assoluto

L’auto elettrica che può vantare la maggior autonomia in assoluto è la Lucid Air Dream Edition. Si tratta di una berlina di lusso che è in gradi di percorrere addirittura 800 chilometri con una sola ricarica. Ha un motore con una potenza di 1.111 cv e in consumi sono di 174 kWh ogni 100 chilometri percorsi.

Certo la Lucid Air Dream Edition non è un’auto per tutte le tasche, le vetture della Lucid Motors (azienda automobilistica nata in California e che realizza esclusivamente auto elettriche) sono auto di lusso e i prezzi di listino sono molto alti.

Al secondo posto c’è la Mercedes EQS

Al secondo posto della classifica delle automobili elettriche con la maggiore autonomia è la Mercedes EQS, le cui prestazioni da questo punto di vista si avvicinano a quelli della Lucid Air Dream Edition: l’autonomia in questo caso non è di 800 chilometri ma è di 782 chilometri. Un valore decisamente sopra la media.

Un altro aspetto molto importante che fa aumentare l’interessa verso questa vettura è la velocità di ricarica: basta infatti poco più di mezz’ora, appena 31 minuti per l’esattezza, per la ricarica dell’80% della batteria. La Mercedes EQS è anche un’auto potente ed è dotata di un motore da 385 kW di potenza e 523 cavalli. Per quanto riguarda i consumi, sono di 20,4 kWh ogni cento chilometri percorsi.

Anche in questo caso si tratta di una berlina di lusso che non è rivolta a tutti gli automobilisti, anche in questo caso il prezzo di partenza è abbastanza alta e non è per tutte le tasche.

La Tesla Model S Long Range chiude il podio

Come visto in precedenza, sull’ultimo gradino del podio delle auto elettriche con l’autonomia maggiore troviamo la Tesla Model S Long Range. In questo caso l’autonomia dichiarata dalla casa automobilistica americana è di 652 chilometri.

Ma i punti di forza di questo modello sono anche altri, a partire dalla rapidità con la quale si può effettuare la ricarica della batteria. Per quanto riguarda il motore, la potenza è di 296 cavalli. Passando ai consumi, invece, questi sono di 13,6 kWh ogni cento chilometri percorsi a bordo della Tesla Model S Long Range.

La BMW iX Drive 50 è subito sotto al podio

Subito fuori dal podio troviamo invece MW iX Drive 50, anche se a livello di autonomia della batteria il Suv della casa automobilistica tedesca è praticamente allo stesso livello della Tesla Model S Long Range. Se l’autonomia dell’auto nata dalla casa di Elon Musk è di 652 chilometri, quella della BMW iX Drive 50 è invece di 630 chilometri. Appena 22 in meno.

La BMW iX Drive 50 è un Suv potente, in grado di passare da 0 alla velocità di 100 m/h in appena 4,6 secondi. La velocità massima che può raggiunge grazie al suo motore di 532 cavalli (385 Kw), è di 200 km/h (se si sceglie la versione sportiva M60 da 540 cavalli la velocità massima che si può raggiungere è invece di 250 km/h). I consumi sono di 20,9 kWh ogni centro chilometri percorsi.

La BMW iX Drive 50 è un’auto molto apprezzata dagli automobilisti, una bella combinazione di potenza, comfort, tecnologia e comodità. E inoltre, come abbiamo visto, è anche una delle auto elettriche con la maggior autonomia.

In classifica c’è anche un’altra Tesla: la Model X Long Range

La Tesla Model S Long Range non è l’unico modello di auto della casa automobilistica americana presente nella classifica delle cinque elettriche con la più grande autonomia, al quinto posto c’è infatti la Tesla Model X Long Range. In questo caso l’autonomia dichiarata è di 603 chilometri.

La Tesla Model X Long Range è un Suv molto spazioso con un motore che ha una potenza di 386 cavalli. I consumi invece sono di 16,8 kWh ogni cento chilometri percorsi.

Le altre auto elettriche con una grande autonomia

Abbiamo visto nei paragrafi precedenti quali sono le cinque auto elettriche con in assoluto l’autonomia maggiore. Ma ce ne sono anche altre che, pur non essendo nelle primissime cinque posizioni della graduatoria, possono comunque vantare comunque batterie con autonomie molto importanti.

La BMW i7, per esempio, ha un’autonomia di 615 chilometri ma da segnalare c’è anche la Ford Mustang Mach-E che ha un’autonomia di 600 chilometri. Al momento non ci sono in commercio altre automobili che possono vantare un’autonomia di almeno 600 chilometri, tutte le altre hanno infatti un’autonomia minore, anche se non mancano neppure in questo caso le alternative più che valide, come la Volkswagen ID.4 (533 autonomia) o la Hyundai Ioniq 5 (481 chilometri). Certo tutti i modelli che abbiamo indicato non sono tra in più economici.