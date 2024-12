A Kirchroth, nel sud della Germania, è in via di sviluppo un nuovo e innovativo centro per il riciclaggio della batterie realizzato dalla BMW

Fonte: Ufficio Stampa Bmw La nuova Bmw M3 in versione elettrica o ibrida leggera

Il settore dell’automotive, da anni ormai, è sempre più protagonista della lotta al cambiamento climatico. Le varie case automobilistica, su spinta anche dei governi, stanno puntando sempre di più sulla ricerca e sulla produzione di auto che emettano sempre meno CO2, che siano ibride o elettriche. Ma la lotta alle emissioni messa in atto falle varie case automobilistiche, non riguarda solamente quelle delle proprie vetture, investe invece l’intero processo di produzione delle auto: è per questo motivo che la BMW ha messo a punto un sistema di riciclaggio delle batterie che non prevede l’utilizzo di prodotti chimici e che, allo stesso tempo, non necessiti di elevate dosi di energia. È questa la nuova sfida lanciata dall’azienda tedesca.

BMW: il nuovo impianto per il riciclaggio delle batterie

Ma come funziona il nuovo processo di riciclaggio delle batterie su cui ha deciso di puntare la BMW? Gli avanzi delle produzione delle celle e le celle intere delle batterie vengono in pratica scomposte meccanicamente, le materie prime ottenute vengono riutilizzate per la produzione di nuove celle.

Per realizzare questo nuovo processo di riciclaggio, che non prevede l’impiego di processi chimici o termici, la BMW sta realizzando un nuovo impianto a Kirchroth, piccolo comune che si trova nella Bassa Baviera, vicino alle città di Straubing e Regensburg. Per realizzare questo nuovo centro, che occuperà un’area di 2.200 metri quadrati, la BMW sta investendo circa 10 milioni di euro. All’interno dell’impianto dovrebbero lavorare inizialmente venti persone.

BMW: gli altri vantaggi del nuovo sistema di riciclaggio

“Il riciclaggio diretto contribuirà a ridurre i costi della nostra linea pilota di celle per batterie”, ha spiegato Markus Fallböhmer, il responsabile della produzione di batterie di BMW, parlando del nuovo progetto di riciclaggio che verrà effettuato nel nuovo impianto in fase di realizzazione a Kirchroth.

Markus Fallböhmer, con le sue parole, ha anche portato alla luce un altro aspetto importante di questo progetto: quello economico. Oltre a ridurre l’inquinamento prodotto dalla BMW, il nuovo sistema di riciclaggio permetterà anche all’azienda tedesca di risparmiare.

BMW: ecco tutti i centri di sviluppo per le batterie in Baviera

Quello di Kirchroth non è l’unico nuovo centro per le batterie che la BMW sta realizzando: l’azienda tedesca, infatti, ha deciso di riunire la ricerca, la produzione e il riciclaggio delle batterie in tre grandi centri costruiti in tre località differenti della Germania.

Come abbiamo detto in precedenza, a Kirchroth è in fase di realizzazione quello per il riciclaggio delle celle. A nord di Monaco, invece, è stato realizzato il “Battery Celle Competence Centre” per lo sviluppo delle celle e la produzione su piccola scala. Il terzo impianto è invece a Parsdorf ed è il centro di competenza di produzione per le celle. Tutti e tre gli impianti sono a breve distanza l’uno dall’altro, tutti si trovano infatti in Baviera.

“Dallo sviluppo alla produzione pilota fino al riciclaggio, viene creato un ciclo chiuso, il tutto a breve distanza dalla Baviera”, ha spiegato sempre il responsabile della produzione di batterie di BMW, Markus Fallböhmer parlando dei tre centri di sviluppo.