Bmw ha aperto degli stabilimenti in tutto il mondo per produrre le proprie batterie ad alta tensione di sesta generazione per automobili elettriche

Fonte: 123RF serie di batterie per auto elettriche

C’è una strada che molte aziende automobilistiche stanno cercando di seguire per incentivare l’acquisto di vetture elettriche: investire sulla batterie per riuscire ad aumentare l’autonomia della varie vetture e ridurre i costi. Anche il Gruppo Bmw sta investendo sempre di più sulle batterie ad alta tensione di sesta generazione da installare sulle proprie auto, senza dover affidarsi ad aziende esterne. Una scelta, questa, dettata anche dalla produzione delle auto della nuova Neue Klasse.

Bmw e la produzione di nuove batterie: le dichiarazioni

A spiegare i piani del Gruppo Bmw è stato Milan Nedeljkovic, uno dei membri del board di Bmw AG con responsabilità per la produzione: “Stiamo allestendo cinque stabilimenti in tre continenti per produrre la sesta generazione delle nostre batterie ad alta tensione. In tutto il mondo, verrà applicato il principio locale per locale”.

Alle parole di Milan Nedeljkovic ha fatto eco il comunicato stampa diffuso dall’azienda è firmato da Markus Fallböhmer, Senior svp of Battery Production presso Bmw AG, in cui il Gruppo ha spiegato l’importanza strategica del produrre le nuove batterie ad alta tensione di sesta generazione in contemporanea con le nuove auto: “La stretta connessione tra la produzione di batterie e la produzione di veicoli fa parte della nostra strategia che Gruppo Bmw ad aumentare la resilienza della sua produzione. Una strategia quella del Gruppo Bmw che mira ad aumentare la resilienza della sua produzione”.

Bmw: i nuovi stabilimenti per le proprie batterie

Per la produzione delle proprie batterie ad alta tensione, la Bmw sta realizzando degli stabilimenti appositi dove verranno poi prodotti le batterie. Questi nuovi stabilimenti saranno collocati sia in Europa che in Asia e in America. Quelli attualmente in costruzione sono a Irlbach-Strasskirchen (in Germania, nella Bassa Baviera), Debrecen (in Ungheria), Woodruff (nello Utah, negli Stati Uniti, vicino allo stabilimento Spartanburg), Shenyang (in Cina) e San Luis Potosí (in Messico).

Nello stabilimento di Debrecen, in Ungheria, dal 2026 la produzione delle batterie ad alta tensione andrà parallelamente con quella delle Neue Klasse. Proprio il debutto della Neue Klasse, declinata su più modelli differenti, è stato il fatto che ha spinto la Bmw a sviluppare le proprie batterie di sesta generazione. Anche nello stabilimento in Cina di Shenyang verranno prodotte, a partire dal 2026, le nuove Neue Klasse.

Anche nello stabilimento di San Luis Potosí, in Messico, verranno prodotte sia le batterie che le nuove Neue Klasse, ma a partire dal 2027: lo stabilimento è infatti al momento in fase di adeguamento. Lo stabilimento di Irlbach-Straßkirchen sarà invece sempre più centrale nei piani del Gruppo Bmw, da qui usciranno infatti le batterie ad alta tensione di sesta generazione per gli altri stabilimenti automobilistici tedeschi.

Insomma, come abbiamo visto la produzione del Gruppo Bmw si sta allargando in tutto il mondo per cercare di rispondere alle richieste degli automobilisti, che sono sempre più attenti alle tematiche ambientali ma che, proprio a causa dell’autonomia ancora ridotta delle batterie, dei tempi di ricarica lunghi e dei costi spesso molto alti, non sono ancora andati con decisione in direzione del settore dell’elettrico.