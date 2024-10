Fonte: Ufficio Stampa Bmw La nuova Bmw M3 in versione elettrica o ibrida leggera

Il futuro sarà delle auto elettriche e ibride, ma quel futuro non è ancora così vicino e per vetture con il motore termico non è ancora arrivato il momento di andare del tutto pensione. Prova ne è che la Bmw ha deciso di lanciare il suo nuovo modello, che arriverà nel mercato tra il 2027 e il 2028, anche nella versione proprio come il motore termico 6 cilindri ibrido leggero 48 Volt, oltre a quello nella versione elettrica. Di che modello stiamo parlando? Della nuova Bmw M3. Una notizia che è stata data dal magazine specializzato Carscoops e che sorprende, perché si pensava che sarebbe stata realizzata nella versione ibrida plug-in, così come la Bmw M5, invece è stato preferito realizzarla con una più classica alimentazione a benzina.

Perché la nuova Bmw M3 sarà nella versione ibrida leggera e non nella versione ibrida plug-in?

Il motivo per cui la Bmw M3 non verrà realizzata nella versione ibrida plug-in lo ha dato Dirk Häcker, ovvero il responsabile dello sviluppo della divisione ad alte prestazioni di Bmw fatte a margine del lancio della serie G90 M5 a Monaco. “Non ha senso aggiungere peso extra a meno che non si vogliano ottenere i vantaggi di poter utilizzare una autonomia elettrica“, ha spiegato.

Ecco perché la casa automobilistica ha scelto di non puntare sulla versione intermedia, come lo sarebbe stata quella ibrida plug-in, ma di rendere disponibile la nuova Bmw M3 in una versione ibrida leggera o in quella completamente elettrica.

La Bmw M3 sulla piattaforma Neue Klasse

La Bmw M3, sia nella Version con il motore termico che in quella completamente elettrica, sarà montata sulla nuova piattaforma Neue Klasse che debutterà nel corso del 2025 su un altro modello della casa automobilistica tedesca: la iX3. Ma la nuova piattaforma la vedremo anche nella nuova berlina Serie 3 che arriverà sul mercato nel corso del 2026.

Per quel che riguarda l’uscita della Bmw M3, abbiamo detto in precedenza che avverrà tra il 2027 e il 2028. Sempre il magazine Carscoops ha anticipato che la prima versione a essere lanciata sarà quella elettrica, che uscirà appunto nel 2027, l’anno successivo arriverà invece la versione con il motore termico 6 cilindri ibrido leggero 48 Volt.

Il passaggio a una mobilità sostenibile procede a rilento

La scelta di una delle più importanti case automobilistiche a livello internazionale, come lo è la Bmw, di far uscire un proprio modello nella versione ibrida leggera è la dimostrazione che il processo di transizione verso una mobilità completamente elettrica sta procedendo molto più a rilento di quanto in molti speravano.

Non è certo un mistero che le vendite di automobili elettriche (a livello globale) non stiano decollando, sono ancora pochi gli automobilisti che decidono di acquistare una vettura a zero emissioni, preferendo le auto termiche o quelle ibride. Diverse case automobilistiche hanno anche deciso di rivedere i propri piani rallentando i progetti legati alle vetture a zero emissioni per puntare maggiormente su quelle ibride.

In questo caso la scelta della Bmw è stata differente ed è così che la M3 verrà realizzata nella versione elettrica e anche in quella ibrida leggera, che grazie al peso maggiore può offrire prestazioni miglior, ma non in quella ibrida plug-in.