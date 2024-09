Fonte: Ufficio Stampa BMW BMW si allea con Toyota

Il settore delle auto a idrogeno potrebbe registrare una sostanziale crescita nel corso dei prossimi anni. Diverse aziende del settore automotive credono alle potenzialità di questa tecnologia che, in futuro, potrebbe diventare un elemento centrale per il mondo delle quattro ruote. Tra le Case pronte a investire nell’idrogeno c’è anche BMW.

L’azienda bavarese, sempre alla ricerca di nuove soluzioni per arricchire e migliorare la sua gamma, prepara il suo primo veicolo elettrico a celle a combustibile (FCEV) che entrerà, tra qualche anno, in produzione di serie. Ad affiancare il Gruppo nello sviluppo del suo primo progetto a idrogeno sarà Toyota Motor Corporation.

L’azienda nipponica, leader del mercato delle quattro ruote, ha iniziato a lavorare insieme a BMW, con l’obiettivo di portare in strada una nuova generazione di propulsori a celle a combustibile. Lo sviluppo del nuovo progetto è in corso e c’è già una data in cui si prevede il lancio.

Quando arriva la BMW a idrogeno

La prima auto a idrogeno di BWW, come detto, è in fase di sviluppo. Il debutto non è troppo lontano. Secondo quanto rivelato dall’azienda, l’obiettivo è lanciare il primo veicolo elettrico a celle a combustibile nel corso del 2028. Si tratterà di un’ulteriore opzione per la mobilità a zero emissioni che la Casa bavarese intende aggiungere alla sua gamma. L’azienda intende integrare il nuovo modello (o i nuovi modelli) a idrogeno all’interno della gamma esistente di veicoli, proponendo, quindi, varianti aggiuntive di vetture già in commercio.

Oliver Zipse, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BMW AG, sottolinea come la nuova BMW a idrogeno sarà una vera e propria “pietra miliare” per il mondo dell’auto, diventando “il primo veicolo a celle a combustibile di serie offerto da un produttore globale premium. Alimentato dall’idrogeno e guidato dallo spirito della nostra cooperazione, sottolineerà come il progresso tecnologico stia plasmando la mobilità del futuro”. Per ulteriori dettagli sulle auto dotate di questa tecnologia è possibile dare un’occhiata all’approfondimento relativo al funzionamento delle auto a idrogeno.

Una partnership strategica

Il progetto della prima auto di serie che andrà ad arricchire la gamma BMW è legato a una solida partnership tra BMW Group e Toyota Motor Corporation, che da tempo ha investito nella realizzazione di veicoli FCEV. Questa nuova alleanza porterà allo sviluppo congiunto di un sistema di propulsione a celle a combustibile, generando una serie di sinergie e l’arrivo sul mercato di diversi nuovi modelli. I modelli FCEV di BMW e Toyota, naturalmente, resteranno ben distinti e continueranno a mantenere la loro identità e le caratteristiche distintive dei rispettivi brand.

La partnership garantirà alle due aziende una sostanziale riduzione dei costi di produzione. BMW e Toyota intendono anche sostenere una serie di iniziative mirate al progresso dell’economica dell’idrogeno, una tecnologia che ha le potenzialità per diventare un punto di riferimento per il settore delle quattro ruote. Le aziende hanno dichiarato di essere intenzionate a sostenere espansione delle infrastrutture di rifornimento di idrogeno, tecnologia pronta a debuttare anche sulle moto, e di ricarica dei veicoli elettrici a batteria e l’approvvigionamento sostenibile di idrogeno oltre che la creazione di un quadro favorevole per diffusione su scala globale della mobilità a idrogeno.