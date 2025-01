Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai Hyundai Initium, modello a idrogeno per la transizione ecologica

Il Motor Show di Bruxelles, che quest’anno si tiene dal 10 al 19 gennaio, è giunto ormai alla sua 101esima edizione. Tanti i marchi protagonisti e tra questi c’è anche Hyundai che si è presentata con ben 3 modelli: la INSTER, il city-SUV 100% elettrico, la INSTER Cross e la INITIUM, concept FCEV a idrogeno che anticipa l’arrivo di un nuovo modello del brand e anche il rinnovato linguaggio stilistico dell’azienda “Art of Steel”.

Come affermato anche da Raf Van Nuffel, Vice President of Product at Hyundai Motor Europe, questi 3 modelli rappresentano l’impegno di Hyundai verso la transizione ecologica. Un cambiamento però che non deve essere per forza di cose elettrico. La Casa sudcoreana, infatti, attraverso anche l’idrogeno, punta a progettare più soluzioni a zero emissioni. Non è tutto però perché è intenzione del marchio offrire ai propri clienti una gamma di veicoli variegata nelle dimensioni che va da quelli compatti a quelli più grandi.

Una INSTER per ogni esigenza

INSTER è un city-SUV che ha subito catturato per il suo design particolare. Grazie ad un’autonomia di 370 km (WLTP) è leader nel proprio segmento. Ha di serie la capacità di ricarica rapida e presenta caratteristiche di sicurezza e connettività avanzate. Questo modello strizza l’occhio all’ambiente non solo dal punto di vista delle emissioni, ma anche per i materiali con cui è stato costruito che sono eco-friendly. Nonostante un design compatto è molto spazioso e si offre come una soluzione ideale per le famiglie.

La INSTER Cross, invece, è la variante del modello concepita per coloro i quali vogliono godersi la vita all’aria aperta e qualche strada più impervia. La sua autonomia elettrica è di 360 km (WLTP) ed è caratterizzata da elementi protettivi all’anteriore e al posteriore. Ci sono poi cerchi da 17 pollici dedicati e portapacchi sul tetto. Infine, il modello in questione è corredato di un’esclusiva finitura verde opaca per la carrozzeria.

Non solo elettrico nel futuro

Tra le novità più attese del marchio però c’è anche INITIUM, che rappresenta l’idea Hyundai per quelle che saranno le auto a celle a combustibile a idrogeno nel prossimo futuro. Erede della ix35 Fuel Cell del 2013, che fu la prima vettura FCEV ad essere prodotta in serie e della NEXO che arrivò nel 2018. Grazie alla nuova tecnologia ad idrogeno ha un’autonomia di oltre 650 km e un motore da 150 kW. Inoltre, grazie alla funzione V2L, l’auto in questione si trasforma in un power bank mobile. INITIUM anticipa un nuovo modello Hyundai ad idrogeno, la cui produzione comincerà nella prima metà del 2025.

Attraverso un comunicato Hyundai ha illustrato il proprio piano per quanto concerne l’idrogeno. La Casa sudcoreana, infatti, crede molto in questa tecnologia, al punto da coinvolgerla anche in altri settori come la logistica e il trasporto pesante, come ad esempio i camion XCIENT Fuel Cell, che già sono presenti sulle strade europee. Grazie al marchio HTWO, Hyundai intende raggiungere la neutralità carbonica entro il 2045. L’idea è anche quella di sviluppare metodi innovativi per la produzione di idrogeno e integrarli con la mobilità attraverso la piattaforma HTWO Grid.