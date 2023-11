Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Levante, nome d’arte di Claudia Lagona – classe 1987 – è una nota cantautrice e scrittrice italiana, che ha riscosso successo grazie alle sue bellissime canzoni come Tikinombom, con la quale è salita sul palco del Festival di Sanremo 2020, brano scoppiettante, ma anche Non me ne frega niente, Andrà tutto bene e molte altre ancora. L’artista oggi ha tantissimi fan, e lo si può notare anche solo dal suo profilo Instagram, dove è seguita da ben 952.000 follower. Ed è proprio sul social che ha voluto denunciare un fatto che l’ha colpita e che continua a lasciarla (e lasciarci) senza parole.

Le stories Instagram di Levante

Nelle sue stories Instagram la cantante ha fatto sapere ai suoi followers che le è stata nuovamente rubata l’auto. Esatto, nuovamente, perché si tratta addirittura del quarto furto che colpisce Levante: tutte le sue vetture le sono state sottratte a Milano.

Secondo l’artista “il ladro è innamorato di me, sta cercando di attirare la mia attenzione”. Ironizza, forse, ma di certo è amareggiata per quanto accaduto e per la mancanza di sicurezza nelle città italiane, in particolare a Milano, nel suo caso. E ancora, ha raccontato in un post: “Comunque la scena in questura è sempre la stessa: ancora qua, per la macchina? Non è sempre la stessa, perché al terzo furto l’hanno ritrovata a Benevento, quindi non era comodo andare a riconoscerla; mi aspetto da un momento all’altro che mi chiamino: ‘Signora, è a Cinisello Balsamo’”. Non sa davvero più nemmeno lei che cosa pensare.

E ha aggiunto: “Mi sono sbagliata di qualche chilometro, non è a Cinisello Balsamo, è a Baggio”. E quindi la macchina, dopo essere stata rubata, è anche stata ritrovata in uno dei quartieri che si trovano alla periferia del capoluogo lombardo. E Levante ha concluso la sua triste storia dichiarando: “L’abbiamo ritrovata, ora dal ladro mi aspetto un messaggio d’amore, come minimo”.

E infine, dopo questi messaggi scritta da Levante per il suo pubblico sui social, ne ha aggiunto anche un ultimo sempre su Instagram, ancora più ironico. Si vede la foto dell’attore australiano Jacob Elordi (che abbiamo visto in diversi film tra cui Pirati dei Caraibi e Acque profonde) e il commento della cantante: “Ho scoperto che è lui il ladro della mia auto”.

Levante non è l’unica colpita dai furti a Milano

Purtroppo i furti nel capoluogo lombardo non mancano (nonostante le nuove tecnologie contro i ladri), e non solo di auto. La sicurezza a Milano vacilla ormai da tempo, la città è diventata pericolosa, e non solo in periferia e nelle ore serali e notturne. Alcune settimane fa avevamo sentito anche lo sfogo di Elenoire Casalegno, inseguita in strada, in pieno centro, alle 11 di mattina.

Tanti gli appelli al Sindaco Sala, da parte di personaggi famosi e non: è diventato pericoloso anche solo passeggiare per Milano. Il problema della città è evidente. Anche Carlo Verdone, nelle scorse ore, ha raccontato di un episodio che lo ha spaventato.

Alle otto di sera era in stazione centrale ad aspettare il suo treno per Roma, e ha assistito a una scena davvero indecente: due persone si stavano picchiando e malmenando a suon di bottigliate, completamente feriti e pieni di sangue, incuranti della gente che riempiva la stazione milanese. Uno dei due gli si è poi presentato davanti minacciandolo con il collo di una bottiglia e lui ha dovuto letteralmente scappare. Il terrore nel capoluogo lombardo.