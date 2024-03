Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: Getty Images La moto della cantante Rose Villain, una Bmw bianca custom, è stata rubata sabato sera a Milano: ritrovata appena 12 ore

Una brutta storia con un lieto fine quella vissuta da Rose Villain: lo scorso sabato sera, la rapper e cantautrice milanese aveva chiesto aiuto ai suoi fan per ritrovare la sua amata moto Bmw custom, rubata poche ore prima in zona Navigli.

Subito è partito un tam tam sui social, che ha permesso di ritrovare la moto rubata nel giro di pochissime ore. Tutto grazie ai fan della rapper dai capelli azzurri, che solo su Instagram conta quasi 800mila follower.

La moto di Rose Villain rubata a Milano: il caso

Quando la cantante milanese Rose Villain, all’anagrafe Rosa Luini, ha lanciato l’appello sui social (tramite una storia su Instagram), era sabato sera. La cantante di “Click Boom!” si era appena vista sparire da sotto gli occhi la sua amata motocicletta, una Bmw bianca customizzata parcheggiata in via Torricelli, in zona Navigli.

“Mi hanno appena rubato la moto in via Torricelli”, ha scritto la rapper su Instagram, “se qualcuno la vede in giro mi fa sapere? È una custom quindi non ce ne sono tante così”. L’appello ai follower, quasi 800mila solo su Instagram, non è caduto nel vuoto.

I fan della cantautrice si sono subito messi all’opera per aiutarla a trovare il mezzo a due ruote, diffondendo in lungo e in largo le immagini della Bmw rubata. E a sorpresa, neanche 12 ore dopo, la moto è stata ritrovata.

“Mi avete ritrovato la moto”, ha scritto l’indomani la cantante 34enne, ringraziando i fan e tutta la community che la segue per “i messaggi, la ricerca, per aver inoltrato la foto ai vostri amici”. È stato proprio uno dei fan della rapper a riuscire nell’impresa di ritrovare la Bmw bianca di Rose Villain.

I fan ritrovano la moto rubata: il lieto fine grazie ai social

“No, va beh ragazzi… nemmeno 12 ore e mi avete ritrovato la moto!” scriveva sorpresa la cantante la mattina del 3 marzo, “grazie, grazie, grazie”. Pare che il contributo fondamentale per il ritrovamento della moto rubata sia arrivato da un ragazzo di nome Ivan, a cui la cantante non ha mancato di esprimere la propria profonda gratitudine. “Ivan, sei stato un drago”, ha scritto, “avrai i biglietti a tutti i miei live a vita, oltre che tutto il mio amore”.

Una storia a lieto fine, dunque, che si è risolta nel giro di appena 12 ore. E per ringraziare i fan del passaparola vincente, promette “stasera vi faccio sentire un altro spoiler del nuovo disco” (Radio Sakura, in uscita l’8 marzo).

Gli altri vip derubati a Milano

La cantante milanese non è la prima a subire un furto nel capoluogo lombardo: prima di lei era toccato – lo scorso settembre – al pilota di Formula 1 Carlos Sainz, che in via Montenapoleone si era visto strappare dal polso un orologio di lusso dal valore di 500mila euro.

Poche settimane più tardi i malviventi hanno preso di mira Flavio Briatore, che ha denunciato di essere stato derubato in zona Cordusio in pieno giorno, alle 11 del mattino, quando un anonimo a bordo di un monopattino gli ha sottratto uno zainetto che si trovava all’interno dell’automobile: “Ha aperto la portiera della macchina e rubato il mio zainetto fuggendo”, ha scritto allora Briatore sui social.

Altre vittime illustri dei furti che si susseguono nella città meneghina, negli scorsi mesi, sono stati Christian Vieri, Saturnino Celani (noto anche per essere il bassista di Jovanotti) ed Elenoire Casalegno, che ha denunciato di essere stata “inseguita e assalita da uno squilibrato in pieno giorno”. Un caso a parte è quello di Levante, cui sono state sottratte (sempre a Milano), ben quattro automobili: “Il ladro è innamorato di me“, aveva ironizzato la cantante sui social, “sta cercando di attirare la mia attenzione“.