Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Lulop/Getty Images MMH, la supercar del videoclip di Fred De Palma e Rose Villain

Molto più che semplici mezzi di trasporto: le supercar costituiscono simboli di successo, status e stile. Per questo tante celebrità, dalle icone sportive agli artisti, decidono di metterle in bella mostra: una” questione di affinità”, aumentando la percezione di valore agli occhi del loro pubblico. Un fulgido esempio del legame tra lusso e spettacolo è il videoclip di MMH, realizzato da Fred De Palma in collaborazione con Rose Villain. Qui, una delle supercar più esclusive sulla faccia della Terra, la Dallara Stradale, cattura l’attenzione quanto gli stessi protagonisti.

Icona di design nel cuore della musica

Opera della celebre Casa italiana Dallara, la vettura ha compiuto il proprio debutto nel 2017. Fin dall’approdo, ha conquistato gli appassionati di bolidi potenti, affascinati anche dal design minimalista, richiamante i mezzi da corsa.

Due le principali configurazioni: roadster, priva di portiere, a enfatizzare il concetto di “barchetta” da strada; o coupé, dotata di portiere con apertura ad ali di gabbiano. Entrambe le interpretazioni offrono un’esperienza di guida unica, vicina a quella degli esemplari da pista, ma omologata per l’uso stradale.

Il rapporto peso-potenza? Invidiabile: 2,1 kg/CV, frutto dei 400 CV erogati dal motore 4 cilindri turbo da 2.300 cc da 400 CV e dal peso, limitato a 855 kg. Unita a un’aerodinamica curata nei minimi dettagli, assicura performance ai vertici della categoria: da 0 a 100 km/h scatta in soli 3,25 secondi, mentre la velocità massima è di 280 km/h.

Nel video musicale di MMH, Fred De Palma e Rose Villain condividono la scena con questa straordinaria supercar. La Dallara ritratta (in diverse occasioni) sfoggia una tonalità di blu, che, valorizzata dalle luci e dagli effetti impiegati nelle riprese, la rende ancor più affascinante e misteriosa.

Il prezzo di partenza

La presenza della Stradale non è un semplice dettaglio scenografico bensì accompagna gli artisti in sequenze dinamiche, a sottolineare il carattere ribelle e sofisticato della canzone stessa. Il connubio tra auto di lusso e musica pop è ormai un classico, poiché tutti e due mirano a una platea attratto dall’originalità e dall’eleganza.

Il singolo MMH fa, inoltre, leva sul crescente successo del reggaeton in Italia, una costante delle classifiche delle hit più ascoltate. Tra i maggiori esponenti del genere nella nostra penisola, Fred De Palma fonde testi e sonorità accattivanti con un tocco di sensualità e romanticismo. Le parti cantate da Rose Villain aggiungono una componente femminile al pezzo, in favore di una dinamica di notevole impatto. Ruotante attorno a un’intensa attrazione reciproca, le immagini richiamano un’estetica opulenta e un lifestyle sfrenato. Ecco allora che la macchina ben si sposa all’ambientazione generale.

Per i fan, vecchi e nuovi, della Dallara Stradale, potrebbe, a questo punto, diventare irresistibile la tentazione di comprarla. Un sogno realizzabile, a patto di avere un budget abbastanza ricco, visto il prezzo di partenza di circa 155.000 euro. Tuttavia, le opportunità di personalizzazione e i componenti aggiuntivi tendono a far lievitare in maniera esponenziale la cifra. Inoltre, esistono delle edizioni speciali, tipo la D50, dedicata – come si evince dal nome – al 50° anniversario dell’azienda, e la declinazione da gara EXP, accentuante il lato estremo.