Fonte: 123RF In seguito alle modifiche del Codice della Strada, l'etilometro diventa un oggetto indispensabile

Il nuovo Codice della Strada ha riformato in modo netto la vita degli automobilisti italiani, che andranno incontro a sanzioni più dure qualora dovessero essere sorpresi al volante con un tasso alcolemico superiore agli 0,5 g/l, lo stesso limite fissato anche in precedenza. Come detto, quello che cambia sono le ripercussioni per tutti coloro che verranno trovati al volante dopo aver bevuto un po’ troppo. Dunque, per evitare questa spiacevole conseguenza, ci sono degli strumenti efficaci da poter utilizzare, come gli etilometri. In questo momento, Amazon mette in mostra due prodotti efficaci e semplici da utilizzare e che potrebbero fare la differenza.

Uno dei dispositivi più apprezzati

Partiamo dall’ACE Etilometro AF-33, uno dei dispositivi più apprezzati sul mercato oggi. Nel confronto tra etilometri effettuato da Auto Bild nel 2023, l’AF-33 si è classificato al primo posto, battendo la concorrenza di altri 8 apparecchi di grido. Inoltre, lo studio dell’Università di Tecnologia di Vienna certifica una precisione del 97,9%. Un altro ottimo motivo per non dubitare della bontà di questo prodotto.

Fra le sue caratteristiche spicca un contatore incorporato, il quale memorizza i dati degli ultimi dieci test. Il design, invece, è molto semplice e a portata di tutti ed è contraddistinto da un display luminoso e da due pulsanti che consentono un facile utilizzo anche agli utenti meno esperti. Oltre all’etilometro, la confezione comprende anche due batterie AAA adatte, 6 boccagli, una custodia per il trasporto e le istruzioni in più lingue. In poche parole, portarsi appresso questo oggetto può evitare brutte sorprese, anche qualora a tavola siano stati bevuti più di un bicchiere di vino.

L’etilometro portatile facile da usare

Amazon propone in offerta un secondo etilometro portatile, il VPOW Etilometro Portatile Certificato, più semplice ma altrettanto facile da utilizzare. Per verificare il grado alcolemico utilizza sensori avanzati (un semiconduttore sensibile), e i risultati si possono leggere, dopo appena tre secondi dal soffio lungo 4-5 secondi, attraverso un luminoso schermo LCD di chiara visibilità.

Il tester di alcol nel respiro si spegne automaticamente 10 secondi dopo il completamento della prova per risparmiare energia. Inoltre, questo apparecchio lascia in sovraimpressione sullo schermo un indicatore del livello della batteria. Il prodotto viene proposto commercialmente insieme a 10 bocchini sostituibili che sono lavabili e riutilizzabili. Insomma, ha tutto quello che serve per non andare incontro a sorprese o a brutte disavventure.

Cosa dice il Codice della Strada

Il nuovo Codice della Strada ha modificato alcune parti dell’art. 186, esplicando anche le sanzioni che graveranno sugli automobilisti in caso di un abuso di alcol alla guida:

una somma da 543 euro a 2.170 euro , qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).

, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi , qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

e , qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).