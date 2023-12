Fonte: 123RF Le Forze dell'Ordine aumentano i controlli durante capodanno

Capodanno è un momento di festa, dove non può mancare il classico brindisi per propiziare un felice anno nuovo. Piccoli sprazzi di entusiasmo per dare il benvenuto a dodici mesi di speranza e sogno, alimentati dalla voglia di programmare un futuro migliore. Di solito, si passa con parenti, amici ed è probabile che si alzi un po’ il gomito a tavola. Quindi, bene non mettersi al volante perché si potrebbe mettere in pericolo la propria vita, oltre che quella degli altri. Un deterrente per trattenersi dal bere troppo e, dopo, guidare l’auto è quello dei maggiori controlli garantiti dalla Polizia di Stato, che rafforzeranno i presidi e la presenza sulle strade d’Italia, in particolar modo in quelle zone che durante l’anno sono state teatro – purtroppo – di troppi incidenti.

Zone particolarmente colpite dagli incidenti

“Sulle strade di maggiore afflusso della Basilicata presidi costanti per tutti i giorni di festa sulla A2, sulla strada Basentana e sulla Potenza-Melfi, ma anche su quelle interne maggiormente frequentate“. Questo è il programma presentato a Potenza dal primo dirigente della Polizia stradale, Giuseppe Persano, che ha rammentato che sono state quattro le persone decedute nel Potentino, a seguito di incidenti stradali, nel periodo dal primo gennaio 2023 al 22 dicembre scorso. Tra i dati più impressionanti di un anno di controlli su strada sono emersi i quasi 35 mila cittadini controllati e i 269 incidenti stradali rilevati.

Sono stati tre gli incidenti con esito mortale e 192 quelli con danni alle sole cose, 99 sono state le patenti di guida ritirate e oltre seimila le infrazioni rilevate, 156 i sequestri di veicoli. “La campagna di prevenzione – ha spiegato Persano – che stiamo mettendo in pratica sul territorio ci ha visto organizzare 23 incontri ai quali hanno partecipato oltre 1.200 studenti e 370 lavoratori“.

L’appello della Polizia

Dopo il maxi controllo sugli pneumatici con la campagna “vacanze sicure“, per affrontare e dare più sicurezza in vista delle festività di fine anno, l’appello realizzato dalla Forze dell’Ordine è quello di “evitare la guida in stato di ebrezza e le distrazioni con i telefonini che sono le principali cause di incidenti“. Un monito che, comunque, andrebbe bene tutto l’anno e non soltanto in questo specifico momento di festività. L’occasione è stata propizia anche al capo di gabinetto della questura di Potenza, il vicequestore Michele Geltride per confermare l’impegno della questura per garantire sicurezza per gli eventi della vigilia del capodanno. L’invito è rivolto soprattutto ai giovani a ballare e non a sballare, cercando di vedere nella Polizia non un nemico, ma una protezione e una garanzia per la sicurezza dei cittadini.

Anche a Roma si incrementa la presenza degli agenti

Anche a Roma, nella Capitale, vengono aumentate le presenze delle Forze dell’Ordine per le strade. L’obiettivo è che tutto si svolga nel segno esclusivo del divertimento, senza conseguenze. La città eterna radunerà come ogni anno migliaia di persone al Circo Massimo per il concertone, e il Campidoglio è pronto a schierare ben 1.200 vigili solo per la notte di Capodanno. Ma non solo. Carabinieri (insieme alla nuova Alfa Romeo), Polizia di Stato e guardia di finanza monitoreranno anche le grandi piazze della movida come Ponte Milvio, piazza Trilussa e le altre zone dei locali, come Testaccio, Trastevere e San Lorenzo. Tutto per la sicurezza di ognuno di noi.