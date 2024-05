Fonte: 123RF Per ottenere l'abilitazione necessaria a guidare un trattore è richiesto un attestato di formazione

Per guidare un trattore agricolo, non basta possedere una tradizionale patente di guida come la A, B o C. La normativa in vigore prevede il conseguimento di una abilitazione professionale, spesso indicata come patente o patentino per trattore.

Il termine patente può trarre in inganno, poiché si tratta, più accuratamente, di un attestato di formazione professionale. Per ottenere questo attestato occorre frequentare un corso tecnico-pratico dedicato e superare l’esame finale. Questa procedura è stata messa in piedi per garantire che l’operatore sia qualificato per la gestione sicura di questi veicoli complessi.

Patente per il trattore, chi deve conseguirla

Per ottenere il patentino per guidare un trattore bisogna quindi partecipare a un corso di formazione rivolto ai professionisti del settore agricolo. Questa categoria comprende una vasta gamma di operatori, come datori di lavoro, coadiuvatori familiari, lavoratori diretti, coltivatori e soci di aziende agricole, che si occupano di attività quali coltivazione dei campi, selvicoltura e allevamento di animali.

Per essere ammessi al corso, i candidati devono dimostrare almeno due anni di esperienza nel settore agricolo. Deve essere recente, non risalente a più di dieci anni fa, e può essere documentata tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Le 3 patenti per trattori e macchine agricole

Di base sono tre le categorie di patenti per macchine agricole:

patente A1 che permette di guidare macchine agricole e operatrici a partire dai 16 anni di età. Ci sono limitazioni da considerare: le dimensioni del veicolo non devono superare i 4 metri di lunghezza, 1,60 metri di larghezza e 2,5 metri di altezza. La massa a pieno carico non può eccedere le due tonnellate e mezza, e la velocità massima consentita è di 40 chilometri orari;

che permette di guidare macchine agricole e operatrici a partire dai 16 anni di età. Ci sono limitazioni da considerare: le dimensioni del veicolo non devono superare i 4 metri di lunghezza, 1,60 metri di larghezza e 2,5 metri di altezza. La massa a pieno carico non può eccedere le due tonnellate e mezza, e la velocità massima consentita è di 40 chilometri orari; patente B che consente di guidare la maggior parte delle macchine operatrici e agricole, escluse quelle che rientrano nelle limitazioni della patente A1. Può essere conseguita a partire dai 18 anni e permette di operare trattori e macchine agricole senza restrizioni di dimensioni o peso;

che consente di guidare la maggior parte delle macchine operatrici e agricole, escluse quelle che rientrano nelle limitazioni della patente A1. Può essere conseguita a partire dai 18 anni e permette di operare trattori e macchine agricole senza restrizioni di dimensioni o peso; patente C1 necessaria per la guida di macchine agricole di grandi dimensioni, la patente C1 è richiesta per veicoli che superano i 2,55 metri di larghezza, i 4 metri di altezza, i 12 metri di lunghezza, e i pesi di 18 tonnellate per le macchine operatrici semoventi a due assi e 25 tonnellate per quelle a tre o più assi.

Corso di formazione per guidare il trattore

Per ottenere l’abilitazione necessaria a guidare un trattore è richiesto un attestato di formazione, ottenibile mediante un corso specializzato offerto da enti accreditati, sia pubblici sia privati. Il costo medio si attesta intorno ai 200 euro.

Il programma di formazione, progettato per equipaggiare gli operatori con le competenze necessarie per manovrare i trattori in modo sicuro, include moduli teorici e pratici e si estende per una durata compresa tra 8 e 13 ore.

Il corso si apre con un modulo giuridico-normativo di un’ora, prosegue con un modulo tecnico di due ore e si conclude con un modulo pratico, che può variare da 5 a 10 ore a seconda delle esigenze del partecipante. Nella parte teorica, gli argomenti trattati comprendono la normativa di igiene e sicurezza, le responsabilità degli operatori, le diverse categorie di trattori, i componenti principali dei mezzi, i controlli pre e post utilizzo, i dispositivi di protezione individuale e le migliori pratiche per un utilizzo sicuro.

Al termine della parte teorica, gli studenti sono valutati attraverso un test a risposta multipla che, una volta superato, permette l’accesso alla fase pratica. La sezione pratica del corso è suddivisa in moduli per trattori a ruote e a cingoli, ognuno della durata di 5 ore. I partecipanti possono scegliere di frequentare uno o entrambi i moduli in base alle proprie necessità.

Durante questa fase, gli operatori praticano direttamente sul campo, eseguendo manovre, identificando i componenti principali del trattore, i dispositivi di comando e di sicurezza, e simulando operazioni di campo. Infine, una verifica finale con due prove di guida, con o senza attrezzature, valuta le competenze acquisite.

Chi organizza i corsi di formazione

Chi vuole conseguire l’abilitazione per guidare un trattore deve rivolgersi agli enti autorizzati che organizzano corsi di formazione e rilasciano le certificazioni. Questi enti comprendono spaziano dalle autorità pubbliche locali e nazionali alle istituzioni private accreditate. Tra gli enti abilitati ci sono:

enti pubblici e locali tra Comuni, Regioni, Centri per l’Impiego, oltre a enti governativi come il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Inail, che offrono programmi formativi dedicati alle normative e alla sicurezza nel guidare veicoli agricoli;

ordini professionali che organizzazione corsi specifici per i loro iscritti, garantendo che la formazione sia in linea con gli standard professionali richiesti;

associazioni dei datori di lavoro che facilitano la partecipazione a corsi di formazione per garantire che tutti i lavoratori siano adeguatamente formati;

scuole private accreditate che offrono programmi di formazione e sono controllate per garantire che rispettino gli standard di qualità e sicurezza necessari.

Durata e rinnovo della patente per il trattore

Una volta completato il percorso formativo, gli operatori che superano con successo i test di verifica ricevono l’attestato di formazione, noto come patentino per guidare un trattore. Questo certificato ha una validità di cinque anni, dopo i quali è necessario sottoporsi a un rinnovo attraverso un corso di aggiornamento di quattro ore.

Il corso di aggiornamento riprende gli argomenti già esplorati nel corso iniziale e introduce anche nuove esercitazioni pratiche, focalizzate in particolare sulla gestione dei pericoli.

Durante queste sessioni, gli operatori hanno l’opportunità di guidare il trattore in diverse condizioni di carico (anteriore, posteriore o laterale) e di affinare le loro competenze nella manutenzione e nella messa a riposo del veicolo. Questa formazione continua è essenziale non solo per mantenere le competenze tecniche richieste per operare in sicurezza, ma anche per aggiornare le conoscenze sugli ultimi sviluppi normativi e tecnologici nel settore.

Quali sanzioni per chi viola le norme

Guidare un trattore senza l’abilitazione espone il conducente a una serie di conseguenze. Chi viene sorpreso alla guida di un trattore senza il patentino rischia infatti sanzioni che vanno dalla pena detentiva da 2 a 4 mesi a una multa pecuniaria che varia da 1.325 a 5.699 euro.

Le pene previste per questa violazione possono aggravarsi in presenza di ulteriori irregolarità: se nell’azienda vengono trovati più di cinque lavoratori senza la formazione adeguata, le sanzioni raddoppiano, mentre triplicano se i lavoratori non formati sono più di dieci.