Il lunotto termico è un componente indispensabile sulle vetture in quanto consente di guidare in sicurezza anche in condizioni meteorologiche avverse

Fonte: 123RF Il lunotto termico consente di riscaldare il vetro ed eliminare la condensa

Nel cuore dell’inverno, quando le temperature scendono e le condizioni meteo peggiorano, la sicurezza stradale diventa una priorità fondamentale per tutti gli automobilisti. Uno degli strumenti più importanti, ma spesso trascurati, per garantire una guida sicura è il lunotto termico. Si tratta di una tecnologia che ha trasformato il modo in cui affrontiamo le sfide della guida in condizioni climatiche avverse.

Cos’è il lunotto termico

Il lunotto termico, noto anche come sbrinatore del lunotto posteriore, è un componente essenziale per la visibilità dei veicoli durante condizioni meteorologiche avverse. Si tratta di un sistema progettato per prevenire e rimuovere l’accumulo di ghiaccio, neve e condensa sul vetro posteriore dell’auto. È composto da:

resistenza elettrica : è il componente chiave. Si tratta di una sottile resistenza elettrica filiforme integrata nel vetro stesso. È realizzata in un materiale ad alta resistività, tipicamente nicromo o ossido di stagno , che si riscalda quando viene attraversato da una corrente elettrica;

: è il componente chiave. Si tratta di una sottile resistenza elettrica filiforme integrata nel vetro stesso. È realizzata in un materiale ad alta resistività, tipicamente o , che si riscalda quando viene attraversato da una corrente elettrica; sistema di controllo : il lunotto termico è controllato da un interruttore presente sul cruscotto. Quando attivato, invia un segnale al sistema elettrico del veicolo, che alimenta la resistenza;

: il lunotto termico è controllato da un interruttore presente sul cruscotto. Quando attivato, invia un segnale al sistema elettrico del veicolo, che alimenta la resistenza; fusibile : protegge il circuito elettrico da eventuali sovraccarichi di corrente;

: protegge il circuito elettrico da eventuali sovraccarichi di corrente; relè : è un componente elettromeccanico che amplifica il segnale dall’interruttore e attiva il flusso di corrente verso la resistenza;

: è un componente elettromeccanico che amplifica il segnale dall’interruttore e attiva il flusso di corrente verso la resistenza; sensore di temperatura (opzionale): in alcuni veicoli, questo sensore regola automaticamente l’attivazione e la disattivazione del lunotto termico in base alle condizioni climatiche esterne.

Il funzionamento nel dettaglio

Il lunotto termico è composto da un vetro posteriore che incorpora sottili filamenti metallici conduttori, generalmente realizzati in materiali come il tungsteno o il nichel-cromo. Questi sono applicati sulla superficie del vetro tramite un processo di serigrafia e successivamente incapsulati in uno strato protettivo per prevenire danni.

Il funzionamento dello sbrinatore si basa sul principio dell’effetto Joule, il fenomeno fisico per cui un conduttore elettrico produce calore quando attraversato da corrente elettrica. Quando si attiva il sistema di sbrinamento, una corrente elettrica passa attraverso i filamenti metallici incorporati nel vetro. La resistenza elettrica dei filamenti provoca la generazione di calore, che viene poi trasmesso al vetro circostante.

Quando l’automobilista attiva il lunotto termico tramite l’apposito pulsante, il relè consente alla corrente elettrica di fluire dai terminali della batteria dell’auto ai filamenti riscaldanti. Il calore generato da questi ultimi riscalda il vetro, sciogliendo il ghiaccio o evaporando la condensa accumulata. Il sistema è generalmente progettato per funzionare per un periodo limitato di tempo (circa 10-15 minuti) per evitare il consumo eccessivo della batteria del veicolo.

I vantaggi e gli svantaggi

Il lunotto termico garantisce una visibilità posteriore ottimale in condizioni di guida avverse, aumentando la sicurezza e il comfort di guida. Il sistema consente uno sbrinamento rapido ed efficace del vetro posteriore, anche in caso di ghiaccio spesso. La sua utilità è evidente anche in presenza della sola condensa. In queste situazioni, infatti, li lunotto si appanna totalmente, azzerando completamente la visibilità posteriore. Il sistema consuma una quantità relativamente bassa di energia elettrica.

Tra gli svantaggi si riscontra il costo in caso di riparazione e la resistenza ai graffi. Infatti, in caso di malfunzionamento, la sua riparazione può essere complessa e costosa, in quanto spesso richiede la sostituzione dell’intero vetro posteriore. Inoltre, la superficie del lunotto termico è più sensibile ai graffi rispetto al vetro normale, e possono compromettere l’uniformità del riscaldamento. Non utilizzare mai oggetti abrasivi o prodotti chimici aggressivi per pulire il lunotto termico, in quanto potrebbero danneggiare la resistenza elettrica. Evitare di raschiare il ghiaccio dal lunotto con oggetti appuntiti, che potrebbero graffiare la superficie del vetro.

Gli ultimi sviluppi tecnologici

Negli ultimi anni, il settore ha visto l’introduzione di diverse innovazioni tecnologiche che ne migliorano le prestazioni e le funzionalità. I moderni sistemi di riscaldamento sono sempre più rapidi ed efficienti. Tra le novità si menzionano le resistenze in carbonio. Offrono un riscaldamento più rapido e uniforme rispetto alle tradizionali in nicromo. Inoltre, sono più leggere e flessibili, permettendo una maggiore libertà di design.

Un’altra soluzione prevede l’utilizzo di tecnologia a infrarossi, in cui i pannelli a infrarossi riscaldano il vetro in modo rapido ed efficiente, senza consumare molta energia. I sensori di temperatura e umidità permettono al sistema di attivare automaticamente il lunotto termico solo quando necessario, ottimizzando i consumi energetici. In base alle condizioni climatiche esterne, il sistema regola automaticamente il tempo di riscaldamento.

Il sistema è integrabile con altre soluzioni. Ad esempio, può essere integrato con i retrovisori riscaldati, creando un sistema di disappannamento completo per la parte posteriore del veicolo. Tale tecnologia può essere applicata anche ai tetti apribili, per garantire il loro utilizzo anche in condizioni di freddo. In alcuni prototipi, inoltre, il lunotto termico è stato integrato anche nel parabrezza, offrendo una visibilità anteriore completamente libera da ghiaccio e condensa.

Le novità, però, riguardano anche i materiali utilizzati. Il vetro nanostrutturato, ad esempio, presenta una superficie con una struttura microscopica che favorisce una distribuzione più uniforme del calore, migliorando l’efficienza del riscaldamento. In alternativa, le pellicole trasparenti riscaldanti possono essere applicate su qualsiasi vetro, anche a posteriori, offrendo una soluzione flessibile per l’aggiunta di un lunotto termico. In quest’ultimo caso, è possibile rendere termica qualunque superficie vetrata senza difficoltà particolari.