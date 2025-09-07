Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Toyota Nuovo maxi-investimento per Toyota in Europa

Il futuro di Toyota è sempre più legato al mercato europeo che rappresenta un’area strategica per la Casa nipponica. Per continuare il suo programma di crescita, soprattutto in un mercato che punta all’azzeramento delle vendite di modelli con motore termico, l’azienda ha scelto di rafforzare la sua gamma di auto a zero emissioni.

Un progetto fondamentale per raggiungere quest’obiettivo è appena stato annunciato. Toyota, infatti, produrrà auto elettriche direttamente in Europa, grazie a un importante investimento per il suo stabilimento in Repubblica Ceca. Andiamo ad analizzare tutti i dettagli sull’annuncio della Casa e quali potrebbero essere le novità in arrivo.

Toyota punta sull’Europa

Con un investimento da ben 680 milioni di euro, che comprende un contributo da parte del Governo locale di 64 milioni di euro, Toyota ha avviato i lavori di aggiornamento del suo stabilimento Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) di Kolin che incrementerà la superficie di circa 21.000 metri quadrati. Il progetto prevede la realizzazione di una linea produttiva per una nuova auto elettrica oltre ai reparti di verniciatura e saldatura.

L’azienda prevede di realizzare anche un’area dedicata alla produzione delle batterie che saranno poi utilizzate dalle vetture prodotte nello stabilimento (il contributo del Governo ceco è mirato proprio a coprire quest’intervento). Questo nuovo investimento è strettamente legato alla strategia “multi-path” dell’azienda che mira al raggiungimento dell’obiettivo zero emissioni di carbonio in Europa entro il 2040. Lo stabilimento ceco viene utilizzato oggi per produrre due dei modelli più importanti di Toyota nel vecchio continente, la Aygo X (pronta a debuttare in versione ibrida) e la Yaris Hybrid, da tempo una delle best seller del mercato.

Yoshihiro Nakata, Presidente e CEO di Toyota Motor Europe, ha dichiarato:

“Questo progetto tecnologico avanzato rafforzerà la nostra presenza nel mercato europeo e contribuirà, insieme alle nostre altre soluzioni, a rendere il trasporto più efficiente”.

Lukáš Vlček, Ministro dell’Industria e del Commercio, Repubblica Ceca, ha aggiunto:

“L’investimento di Toyota è fondamentale per il futuro dell’industria automobilistica della Repubblica Ceca, nonché per la transizione della nostra economia verso un valore aggiunto più elevato, come definito nella nostra strategia economica”.

Una nuova Toyota europea

Il nuovo piano di Toyota è finalizzato alla realizzazione di auto elettriche direttamente in Europa. Per il momento, però, la Casa nipponica non ha fornito ulteriori dettagli in merito al progetto. Bisognerà attendere i prossimi mesi per ottenere maggiori informazioni su quelle che saranno le elettriche che l’azienda produrrà direttamente in Repubblica Ceca e che, quindi, saranno commercializzate anche in Italia. Un’ipotesi, tutta da verificare, è quella che vede la realizzazione di una city car elettrica che potremmo definire come una Yaris elettrica.

Un modello di questo tipo, grazie a un prezzo accessibile, potrebbe garantire a Toyota la possibilità di raggiungere volumi di produzione molto elevati in breve tempo. In uno scenario di questo tipo, ci sarebbero due vantaggi per la Casa che potrebbe registrare una nuova crescita in Europa e, nello stesso tempo, rientrare in tempi rapidi dell’investimento in Repubblica Ceca. Bisogna attendere i prossimi mesi per scoprire quali saranno le scelte di Toyota per il futuro del suo impianto e della sua gamma europea.