La bici elettrica diventa sempre di più un veicolo per sostituire l'auto e la gamma Riese & Müller appena presentata conferma le tante opzioni per gli utenti

Fonte: Ufficio Stampa Riese & Müller Per una mobilità sostenibile è possibile sostituire l'auto con la bici elettrica

La bici elettrica diventa, sempre di più, il mezzo di trasporto giusto per sostituire l’auto e accedere così a una mobilità davvero sostenibile, con costi ridotti e con tutta la praticità di un veicolo oramai diffusissimo lungo le strade italiane. In particolare, per i contesti urbani ad alta densità abitativa, la bici elettrica sta diventando un punto di riferimento per gli spostamenti.

A guidare la diffusione di questo veicolo ci sono alcune aziende che, con le loro produzioni, stanno mettendo a disposizione degli utenti un numero sempre crescente di opzioni. È il caso di Riese & Müller, brand tedesco nato degli anni 90 e oggi riferimento per gli appassionati.

L’azienda ha presentato la sua nuova gamma di e-bike a Roma, dando la possibilità ai potenziali clienti di “toccare con mano” le sue bici elettriche e valutarne l’acquisto per affrontare le affollate strade della Capitale. Per i romani, considerando le lunghe distanze, un sistema di trasporti che non copre in modo capillare il territorio cittadino e il traffico, la bici elettrica può rappresentare la scelta giusta per non usare l’auto.

Una gamma articolata

Riese & Müller è una delle Case che punta a trasformare la mobilità grazie alle e-bike. Per soddisfare le esigenze degli utenti, l’azienda propone una gamma articolata, con varie opzioni da considerare. Tra i modelli di punta c’è la Multitinker, ideale per il trasporto di bambini, oltre alla pratica e versatile Multicharger, pensata per semplificare il trasporto.

Non mancano modelli più sportivi come la Roadster. Tra le novità previste per i prossimi mesi troviamo, inoltre, la nuova Culture, una bici elettrica agile e leggera con un design minimalista e un telaio realizzato al 50% in alluminio, che andrà a ritagliarsi uno spazio di primo piano sul mercato. Tutte le bici elettriche di Riese & Müller sono configurabili direttamente tramite il sito ufficiale.

Spostamenti più brevi e sostenibili

Sostituire l’auto con una bici elettrica diventa, sempre di più, un’opzione da considerare. A tal proposito, le bici elettriche saranno protagoniste di EICMA 2023. I modelli di Riese & Müller confermano le tante possibilità di scelta per gli utenti che possono facilmente individuare il modello giusto per le proprie esigenze. Diversi costruttori di auto stanno proponendo nuove bici elettriche.

I vantaggi della scelta di una bici elettrica sono molteplici, a partire dalla possibilità di realizzare spostamenti sostenibili con una spesa decisamente più accessibile rispetto a quella delle auto elettriche e con un utilizzo molto più flessibile.

La praticità delle bici elettriche si nota anche nei tempi di spostamento. Scegliendo questo mezzo di trasporto, infatti, è possibile muoversi in città caotiche come Roma in modo semplice e veloce. Questo dettaglio viene chiaramente evidenziato da Marco Mattarolo, regional sales manager Italy Riese & Müller.

Secondo il manager, infatti, il percorso medio a Roma è di circa 10 chilometri. Per uno spostamento in auto servono circa 50 minuti, considerando il traffico cittadino, uno dei principali problemi della Capitale. Con una bici elettrica è possibile ridurre drasticamente i tempi, impiegando appena 20 minuti con uno spostamento a zero emissioni.

Il tempo necessario per raggiungere la destinazione si riduce a meno della metà. Questo è solo uno dei tanti vantaggi che le bici elettriche possono garantire a tutti gli utenti pronti a passare a una mobilità sostenibile e elettrificata per gli spostamenti quotidiani in città.