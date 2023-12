EM 1 e: arriva anche in Italia lo scooter elettrico Honda

EM1 e è il primo scooter elettrico di Honda destinato al mercato europeo, che è stato progettato e realizzato pensato al pubblico più giovane, che ha il desiderio di spostarsi nel traffico urbano in modo divertente e con la massima praticità, a zero emissioni. Uno scooter dotato del sistema a batteria asportabile Honda Mobile Power Pack e, che permette di ricaricare la batteria anche a casa, con il caricabatteria apposito in dotazione.