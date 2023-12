Velocifero, la moto elettrica per l’offroad

Lo abbiamo visto a EICMA 2023 e ne abbiamo sentito tanto parlare, il brand Velocifero sta riscuotendo un enorme successo sul mercato, tanto da diventare uno dei più ricercati in questi mesi, soprattutto dopo la sua presenza alla famosa kermesse milanese che ogni anno attrae visitatori da tutto il mondo, appassionati di due ruote e non. All’evento era presente la sua innovativa e ampia gamma di prodotti di mobilità unici e futuristici, tra cui anche la nuova moto elettrica per l’offroad.