Passione, determinazione e un cuore che batte al ritmo del gioco: un narratore sempre in prima linea. Laureato in Scienze Politiche e appassionato di motori.

Fonte: Comunicato ufficiale Stellantis Swap Batteria Stellantis Ample

La collaborazione tra Stellantis e Ample segna un’epoca di grande innovazione nel settore dei veicoli elettrici. Le due aziende hanno stretto un accordo vincolante che pone le basi per una rivoluzione nella tecnologia di ricarica delle batterie per EV (Electric Vehicles). L’obiettivo è chiaro: garantire una batteria completamente carica in meno di 5 minuti, una vera e propria svolta per il mercato dei veicoli elettrici.

La soluzione modular battery swapping di Stellantis e Ample

Il cuore di questa collaborazione è la soluzione Modular Battery Swapping. Questa tecnologia consente di sostituire una batteria scarica con una completamente carica in pochissimi minuti, un vantaggio inestimabile per chi cerca praticità e velocità nella mobilità elettrica. Grazie a questo sistema, i proprietari di veicoli elettrici potranno gestire la ricarica delle batterie in modo molto più efficiente e senza perdite di tempo.

Stellantis e Ample non si fermano qui. Stanno esplorando l’estensione di questa tecnologia per coprire una gamma più ampia di piattaforme e aree geografiche. Questo amplierà notevolmente le opzioni di mobilità elettrica, sia per i consumatori individuali che per le flotte aziendali, rispondendo così alla crescente domanda di soluzioni elettriche efficienti.

Il programma pilota a Madrid

Un passo concreto verso l’attuazione di questa tecnologia è rappresentato dal programma pilota previsto per il 2024 a Madrid. Saranno impiegati 100 esemplari della Fiat 500 Elettrica in una flotta sperimentale. Questo progetto pilota è un tassello fondamentale nella strategia di elettrificazione di Stellantis, dimostrando l’impegno del gruppo italo-francese nel rendere la mobilità elettrica sempre più accessibile e conveniente.

Ricardo Stamatti, Senior Vice President della Business Unit Charging & Energy di Stellantis, ha enfatizzato l’importanza della partnership con Ample. Ha sottolineato come l’approccio Modular Battery Swapping sia in linea con l’impegno di Stellantis nell’esplorare soluzioni innovative per la mobilità elettrica. Secondo Stamatti, questa tecnologia non solo garantisce efficienza energetica e prestazioni eccezionali, ma contribuisce anche a ridurre l’ansia da ricarica, un problema comune tra i possessori di veicoli elettrici.

Dall’altra parte, Khaled Hassounah, CEO di Ample, ha ribadito la visione condivisa con Stellantis nell’accelerare l’adozione dei veicoli elettrici. Hassounah enfatizza l’obiettivo comune di rendere gli EV accessibili a tutti, rimuovendo gli ostacoli che attualmente ne limitano la diffusione.

L’innovazione nel design delle batterie e l’accessibilità delle stazioni di scambio

Il design delle batterie Ample è un altro aspetto fondamentale di questa collaborazione. Le batterie sono progettate per essere facilmente integrate nei veicoli elettrici esistenti, senza la necessità di riprogettare le piattaforme. Inoltre, la possibilità di installare stazioni di scambio delle batterie in aree pubbliche in soli tre giorni rende questa soluzione estremamente pratica e accessibile.

Infine, la tecnologia di scambio delle batterie offerta da Ample promette di ridurre significativamente il costo totale di possesso dei veicoli elettrici. Con l’introduzione di abbonamenti flessibili, i clienti avranno accesso continuo alle più recenti tecnologie di batteria, mantenendo i loro veicoli sempre aggiornati e performanti.

In conclusione, l’alleanza tra Stellantis e Ample rappresenta un passo significativo verso un futuro più sostenibile e accessibile nel campo della mobilità elettrica. Con l’introduzione della tecnologia di scambio batterie, si apre un nuovo capitolo nel mondo dei veicoli elettrici, un capitolo caratterizzato da maggiore efficienza, convenienza e sostenibilità. Questa partnership non solo risponde alle esigenze attuali del mercato, ma pone le basi per un’evoluzione continua nel modo in cui viviamo e ci muoviamo.