Problemi Intesa Sanpaolo oggi, 1000 euro addebitati ai clienti: ma il messaggio è un errore

Grande spavento per alcuni clienti della banca Intesa Sanpaolo che oggi si sono visti recapitare messaggi la cui notifica segnalava un addebito “non contabilizzato” del valore di 1000 euro. Fortunatamente, però, non c’è stata alcuna truffa e alcuna sottrazione concreta di denaro. Si è trattato di un problema dei sistemi informatici. Riscontrate anche difficoltà per alcune persone a effettuare operazioni di pagamento o a prelevare contanti presso gli Atm.

Banca Intesa Sanpaolo, problemi: oggi finti addebiti da 1000 euro

I disservizi sono stati segnalati per un paio d’ore lungo la mattinata di mercoledì 16 aprile. Il tutto è durato dalle 8.55 alle 10.45. A proposito dei ‘finti’ addebiti di 1000 euro, è come se si fosse verificata è una sorta di “allucinazione” dei sistemi informatici.

Alcune persone che hanno conti con Intesa Sanpaolo hanno riscontrato problemi nell’effettuare operazioni di pagamento o a prelevare denaro presso gli Atm.

Gli episodi più allarmanti sono però stati quelli riconducibili alle notifiche di ‘finti’ addebiti di 1000 euro. In realtà, non c’è stato alcun addebito, ma soltanto un errore dei sistemi informatici che hanno fatto partire messaggi errati.

Le rassicurazioni della banca

Intesa Sanpaolo ha tranquillizzato i propri clienti spiegando che c’è stato un disservizio informatico “non continuativo”. In particolare, è stato reso noto che si tratta di messaggi automatici, un “blocco dare”. Nonostante le notifiche, per fortuna, non ci sono stati flussi reali di denaro.

Il messaggio del ‘finto’ addebito è rimasto visibile sull’home banking dei clienti per poco tempo, venendo rapidamente rimosso. Un disservizio e nulla più precisano dalla banca. Dunque nessun attacco hacker e nessuna truffa per i correntisti.

Il precedente di venerdì 28 febbraio

Un caso simile si è verificato lo scorso venerdì 28 febbraio. Anche un mese e mezzo fa i clienti di Intesa Sanpaolo hanno infatti dovuto sopportare i medesimi disservizi capitati il 16 aprile.

In particolare, allora alcune persone ebbero problemi con i prelievi e i pagamenti. Inoltre apparvero i messaggi degli addebiti fantasma di 1000 euro.

Naturalmente, come avvenuto nelle scorse ore, chi lesse la notifica del ‘finto’ prelievo si preoccupò salvo poi scoprire che non ci fu alcuna sottrazione di denaro dal conto corrente.