Cala Goloritzé di Nuoro scelta come spiaggia più bella del mondo 2025, in classifica anche un'altra italiana

Cala Goloritzé è la spiaggia più bella al mondo tra le 50 del The World’s 50 Best Beaches del 2025. La distesa di ciottoli bianchi e dall’acqua cristallina in Ogliastra, sulla costa orientale della Sardegna, vicino a Nuoro è stata definita “un anfiteatro mistico in Italia”.

Perché Cala Goloritzé è la più bella

“Cala Goloritzé – è il commento dei giudici – è molto più di una semplice spiaggia: la sua bellezza selvaggia è in grado di toccarvi emotivamente nel momento stesso in cui la osservate. Sia che si guardi dal belvedere in alto, sia che si stia a riva con i piedi nell’acqua, la scena è davvero mozzafiato“.

Nella classifica si sottolinea che tutta la Costa di Baunei è splendida, ma Cala Goloritzé si distingue “anche per il suo spettacolare pinnacolo calcareo di 143 metri, che ricorda una cattedrale. L’acqua qui è incredibilmente limpida e perfetta per nuotare, ma ciò che distingue veramente questa spiaggia sono i forti sforzi di conservazione che la proteggono. Dichiarata monumento naturale negli anni ’90, Cala Goloritzé è rimasta straordinariamente conservata”.

Fonte foto: ANSA

Cala Goloritzé

L’accesso a questa spettacolare spiaggia è limitato a coloro che si recano a piedi, con un numero fisso di biglietti venduti ogni giorno, o ai bagnanti che arrivano dalle barche ormeggiate a 200 metri di distanza.

La classifica delle spiagge più belle del 2025

L’annuale classifica The World’s 50 Best Beaches è realizzata con un sondaggio a cui hanno risposto più di 1.000 professionisti del settore viaggi.

Cala Goloritzé supera alcune delle più belle località al mondo tra le quali Filippine, Tailandia, Polinesia Francese e Seychelles. Ma l’Italia, più precisamente la Sardegna, stravincono aprendo e chiudendo la lista.

Al 50esimo posto della classifica c’è infatti un’altra italiana: La Pelosa di Stintino, nel Sassarese.

“Nota per le sue splendide acque turchesi e poco profonde, La Pelosa viene spesso paragonata alle spiagge tropicali, pur trovandosi nel Mediterraneo. La spiaggia è protetta da una baia poco profonda, che rende le acque calme e ideali per nuotare e rilassarsi. La sua posizione unica, con vista sull’iconica Torre della Pelosa del XVI secolo e sulla piccola isola di Piana, contribuisce al suo fascino unico”, è la descrizione dei giudici.

Nei primi dieci posti della graduatoria ci sono invece:

Cala Goloritzé, Italia Entalula beach, Filippine Bang Bao Beach, Thailandia Fteri beach Grecia Pk9 Beach Polinesia francese Canto de la Plata Repubblica Dominicana Anse Source d’Argent, Seychelles Nosy Iranja, Madagascar Ofu Beach, Samoa americana Grace bay nelle isole Turks e Caicos