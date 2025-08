Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati due giovani a Roma mentre tentavano di fuggire dopo una rapina ai danni di un’auto in sosta. I due ventenni, un uomo e una donna, sono stati arrestati e accusati di rapine improprie in concorso, dopo essere stati sorpresi a forzare veicoli per sottrarre oggetti di valore. L’intervento è avvenuto nella serata di ieri, quando gli agenti hanno seguito tutte le fasi del colpo, riuscendo a bloccare i responsabili dopo un inseguimento rocambolesco.

Il blitz della Polizia: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella zona di Porta Maggiore, dove una pattuglia del Commissariato Appio Nuovo ha notato una Fiat Panda aggirarsi con fare sospetto tra le auto parcheggiate. I due occupanti, entrambi ventenni, si muovevano con cautela, osservando attentamente i veicoli in sosta e cercando la migliore occasione per agire senza essere visti.

Il modus operandi: “traslochi fai da te” e strumenti da scasso

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la coppia era dotata di punte da trapano, strumenti utilizzati per forzare i finestrini delle auto e accedere rapidamente all’interno. Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, la loro attenzione si è concentrata su un’auto con targa tedesca parcheggiata in via Statilia. La giovane ha effettuato un rapido sopralluogo per valutare il “carico” di oggetti presenti, mentre il complice ha infranto il vetro anteriore, riuscendo così a entrare nell’abitacolo e a trasferire il bottino sulla loro vettura.

L’intervento degli agenti e il tentativo di fuga

Gli agenti, che avevano seguito tutte le fasi del furto, sono intervenuti proprio mentre i due stavano per allontanarsi. Nonostante l’alt intimato dalla Polizia, i giovani hanno tentato la fuga accendendo il motore e sfrecciando contromano. Ne è nato un inseguimento che si è concluso in Viale Manzoni, dove altre pattuglie del Commissariato Colombo sono intervenute in supporto, riuscendo a bloccare definitivamente la Fiat Panda dei fuggitivi.

La resistenza e l’aggressione agli agenti

Una volta fermati, l’uomo ha cercato di opporsi all’arresto barricandosi nell’auto e impugnando un coltello trovato nel vano oggetti. Ha tentato di scagliarsi contro gli agenti, ma è stato prontamente immobilizzato prima che potesse ferire qualcuno o darsi alla fuga. La perquisizione immediata del veicolo ha permesso di recuperare l’intera refurtiva e gli arnesi da scasso utilizzati per commettere il reato.

La refurtiva restituita ai legittimi proprietari

Nel bagagliaio e nell’abitacolo della Fiat Panda sono stati rinvenuti zaini, valigie e altri oggetti di valore, tutti appartenenti a una famiglia di turisti tedeschi che, fino a quel momento, non si era ancora accorta del furto subito. Gli agenti hanno provveduto a restituire la refurtiva ai legittimi proprietari, chiudendo così il cerchio su un episodio che avrebbe potuto rovinare la loro permanenza nella capitale.

Le misure cautelari e i precedenti

L’uomo arrestato era già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un reato analogo commesso appena un mese fa. Ora, dopo la convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio. La donna, anch’essa ventenne, è stata fermata e posta a disposizione dell’autorità competente.

Le indagini e la presunzione di innocenza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini sono ancora in corso e le evidenze raccolte si riferiscono alla fase preliminare del procedimento. Gli indagati, pertanto, devono essere considerati non colpevoli fino a sentenza definitiva.

Il contesto: sicurezza e prevenzione a Roma

L’episodio si inserisce in un più ampio contesto di controlli e attività di prevenzione messi in campo dalle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno dei furti e delle rapine ai danni di veicoli, soprattutto nelle zone frequentate da turisti. La tempestività dell’intervento e la collaborazione tra i diversi commissariati hanno permesso di assicurare alla giustizia due persone ritenute responsabili di più reati e di restituire la refurtiva ai proprietari.

