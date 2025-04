Femminicidio a Udine, uccide la moglie e poi muore nell'incidente stradale in fuga: si ipotizza il suicidio

Una donna di 46 anni è stata trovata morta in un appartamento a Udine. Si tratterebbe di un femminicidio, sarebbe stata uccisa dall’ex marito che, poco dopo, è deceduto a sua volta in un incidente stradale poco lontano dalla città friulana. Si ipotizza possa essersi suicidato.

Il femminicidio a Udine

La vittima e il presunto assassino sono entrambi cittadini tunisini ed avevano tre figli: due ragazze maggiorenni e uno minorenne.

La coppia era divorziata da tempo ma, nonostante la separazione, ha continuato a intrufolarsi nella vita dell’ex moglie e delle figlie.

Il corpo della donna è stato rinvenuto in mattinata in una casa in via Joppi 71/a a Udine. Si chiamava Samia Bent Rejab Kedim.

L’ex marito era Mohamed Naceur Saadi, un uomo di 59 anni che si trovava agli arresti domiciliari per precedenti di violenza ed era sottoposto a una misura restrittiva che lo obbligava a restare ai domiciliari a Monfalcone e costretto a indossare il braccialetto elettronico.

L’uomo non avrebbe dovuto avvicinarsi alla ex moglie ma oggi, dopo aver usufruito di due ore di permesso, sarebbe andato nell’appartamento della donna e l’avrebbe uccisa colpendola numerose volte con un’arma da taglio.

Secondo quanto si apprende, Saadi avrebbe frequentato la casa dell’ex moglie anche dopo il divorzio ed era solito imporre la sua presenza con atteggiamenti autoritari, costringendo Samia e le figlie a chiudersi in una stanza, mentre lui si muoveva liberamente per casa.

La fuga e l’incidente in auto

Il femminicidio si è consumato poco prima di mezzogiorno. Dopo il delitto, Mohamed Naceur Saadi avrebbe tentato la fuga. L’uomo è salito in auto guidando a grande velocità.

Nei pressi di Basagliapenta di Basiliano, lungo la statale Pontebbana, la sua macchina si è schiantata contro un’autocisterna. La vettura di Saadi è rimasta distrutta sotto il camion.

Proprio sullo scontro, gli investigatori hanno notato che sulla strada non risultano segni di frenata.

Questo elemento fa pensare all’ipotesi che Mohamed Naceur Saadi abbia voluto suicidarsi. La Polizia sta continuando le indagini per accertare quanto è accaduto.