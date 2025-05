Fermati in A1 con arnesi da scasso e carte di credito rubate, cinque denunciati a Caserta

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 5 persone denunciate il bilancio di due operazioni condotte dalla Polizia di Stato di Caserta. Gli individui sono stati ritenuti responsabili di diversi reati durante controlli autostradali.

Operazione della Polizia Stradale di Caserta Nord

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nel corso dei servizi di controllo del territorio, la Polizia Stradale di Caserta Nord ha fermato un’autovettura che viaggiava a velocità sostenuta, creando pericolo per la circolazione. A bordo del veicolo sono state controllate 2 persone di origine serba, trovate in possesso di arnesi atti allo scasso, guanti e passamontagna. I due, di 31 e 44 anni, già noti per reati contro il patrimonio, sono stati denunciati in stato di libertà per possesso di arnesi atti allo scasso.

Seconda operazione e denuncia per ricettazione

In un altro controllo, i poliziotti hanno fermato un’autovettura con a bordo 3 uomini, tutti quarantenni e di origine georgiana. Due di loro avevano precedenti per reati contro il patrimonio. Poco prima, alla vista dell’auto di servizio, avevano lanciato dal finestrino alcune carte di credito, poi recuperate. Gli accertamenti hanno rivelato che le carte erano state rubate da un’auto in sosta in un’area di servizio. I tre sono stati denunciati per ricettazione.

Fonte foto: IPA