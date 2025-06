Foggia, ragazza aggredita in strada e rapinata: 26enne arrestato dopo due ore di ricerche della polizia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto da parte della Polizia di Stato a Foggia, dove un uomo di 26 anni è stato fermato per rapina ai danni di una giovane di 20 anni. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato 14 giugno, quando la vittima è stata aggredita in via Galanti, angolo viale Ofanto, e derubata della sua borsa contenente materiale informatico, documenti e carte di credito.

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la segnalazione è giunta alla Sala Operativa della Questura di Foggia poco dopo l’accaduto. La giovane donna, vittima della brutale aggressione, è riuscita a fornire una descrizione dettagliata del suo aggressore. Grazie a questa descrizione e all’analisi delle immagini di videosorveglianza, la Squadra Volanti ha avviato una ricerca per le vie cittadine.

L’arresto del sospettato

Dopo circa 2 ore di indagini, il personale della Squadra Volanti ha individuato un uomo di 26 anni che corrispondeva perfettamente alla descrizione fornita dalla vittima. Durante la perquisizione personale, nelle tasche del sospettato sono stati trovati i documenti e le carte di credito sottratti alla giovane.

Conseguenze e appello alla cittadinanza

In seguito al ritrovamento della refurtiva, il presunto aggressore è stato arrestato per rapina e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Foggia. La refurtiva è stata prontamente restituita alla vittima. Questo arresto sottolinea l’importanza della presenza della Polizia di Stato sul territorio e la rapidità di intervento delle volanti, che lavorano per garantire la sicurezza dei cittadini.

Indagini in corso

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Va precisato che la posizione della persona coinvolta è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che non può essere considerata colpevole fino a una eventuale sentenza di condanna definitiva.

Importanza della collaborazione cittadina

In questo contesto, la Polizia di Stato rivolge un appello alla cittadinanza affinché, in caso di eventi criminosi, sia le vittime che i testimoni si rivolgano senza indugio alle forze dell’ordine. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per la ricostruzione dei fatti e l’individuazione dei responsabili, come dimostrato in questo caso.

Fonte foto: IPA