Il video della rapina in farmacia a Roma: si finge turista, minaccia le commesse e scappa in scooter

Arresto da parte della Polizia di Stato a Roma, dove un uomo è stato fermato per rapina in una farmacia. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio nella zona di Grotta di Gregna, quando un quarantaseienne di origini pugliesi ha minacciato le commesse per ottenere l’incasso.

Il piano del finto turista

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo ha parcheggiato il suo scooter in via Collatina e, con il casco ancora indossato, è entrato in una farmacia fingendosi un turista. Ha iniziato a parlare in inglese con frasi senza senso, per poi minacciare le commesse e appropriarsi dell’incasso. Dopo aver ottenuto 500 euro, ha costretto una delle farmaciste a mostrargli un’altra cassetta nel magazzino, da cui ha prelevato ulteriori 150 euro prima di fuggire.

L’intervento della Polizia

Nel frattempo, l’allarme era già scattato e la sala operativa della Questura di Roma aveva predisposto un piano d’intervento inviando vari equipaggi sul posto. Una Volante ha notato un uomo che corrispondeva alle descrizioni fornite e lo ha fermato per un controllo. L’uomo indossava ancora lo stesso casco bianco e si trovava a bordo dello scooter immortalato dalle telecamere di videosorveglianza.

Le conseguenze legali

Identificato come un pregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona, il quarantaseienne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e accompagnato a Regina Coeli. La Procura ha chiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla PG. Per completezza, si precisa che le evidenze investigative attengono alla fase delle indagini preliminari e che l’indagato deve ritenersi innocente fino a sentenza irrevocabile di condanna.

