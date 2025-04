Incendio davanti al Senato, il video delle fiamme nella pasticceria Cinque Lune: "Un botto enorme"

Un incendio è scoppiato nei locali della pasticceria Cinque Lune a Roma, davanti a Palazzo Madama, sede del Senato. Le fiamme sono state precedute da un “botto enorme“, ha raccontato il negoziante vicino al locale in corso del Rinascimento. Il rogo è stato spento, si indaga sulle cause: sarebbe partito dal forno. Claudio Ansuini, il proprietario, è stato fatto uscire dai vigili del fuoco accorsi tempestivamente e trasportato in ospedale a bordo di un’ambulanza per accertamenti. Non ci sarebbero feriti.

L’incendio in pasticceria

Secondo quanto appreso da ANSA, l’incendio è divampato nella pasticceria Cinque Lune poco dopo le ore 12 in corso del Rinascimento, al civico 89.

Nel locale c’era solo il proprietario Claudio Ansuini, soccorso immediatamente da vigili del fuoco: sul posto 6 squadre più il funzionario di servizio.

Il negozio, infatti, era stato chiuso qualche giorno fa dalla Asl per motivi “igienico–sanitari“.

Erano in corso dei lavori, sembra che le fiamme siano partite dal forno.

Sul posto, oltre ai pompieri che hanno spento l’incendio e smaltito il fumo, denso, anche polizia e carabinieri della stazione di Roma Piazza Farnese e della Compagnia di Roma Centro.

Il racconto del testimone

A descrivere quanto avvenuto ci ha pensato il negoziante accanto alla pasticceria, che all’ANSA ha spiegato di aver sentito “un botto enorme” e di essere uscito in strada, vedendo “le fiamme che uscivano dall’ingresso“.

Il proprietario portato in ospedale

Claudio Ansuini sarebbe stato caricato su un’ambulanza e portato al Pronto soccorso per accertamenti.

Non ci sarebbero altre persone coinvolte.

La strada nei pressi del Senato è stata inevitabilmente chiusa al traffico.