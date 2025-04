Tony Effe e il video con Totti per il concerto al Circo Massimo, pallonata e provocazione a Gualtieri

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tony Effe ha annunciato con un video insieme all’ex capitano della Roma Francesco Totti, il suo prossimo concerto al Circo Massimo, in data 6 luglio 2025: all’interno del filmato anche una provocazione al sindaco Gualtieri dopo il caso del concerto di Capodanno.

L’annuncio di Tony Effe con Totti

Il cantante Tony Effe ha annunciato sul proprio profilo Instagram un nuovo concerto a Roma, il 6 luglio 2025, al Circo Massimo. Il post consisteva in un video del trapper che palleggia insieme all’ex capitano della Roma Francesco Totti.

I biglietti per il concerto sono già disponibili e sono divisi in parterre, tribuna centrale e tribune laterali. Il Circo Massimo rappresenta un traguardo importante per Tony Effe, che è reduce dalla partecipazione a Sanremo.

Il video con cui il cantante ha annunciato il concerto contiene però anche una provocazione nei confronti del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, con cui Tony Effe è in polemica da prima di Capodanno.

Il video e la provocazione a Gualtieri

Come detto, il video riprende Tony Effe e Francesco Totti che palleggiano proprio al Circo Massimo. Il cantante sbaglia però un passaggio e finisce per tirare una pallonata a un cartellone pubblicitario con l’immagine del sindaco di Roma.

“Attento, che non ti fanno fare il concerto”, dice quindi Totti al cantante, facendo riferimento proprio all’episodio del concerto di Capodanno, da cui Tony Effe era stato escluso per via dei testi delle sue canzoni.

Il video si conclude con la pubblicità della data del concerto e l’ex capitano della Roma che promette al cantante che sarà presente all’evento.

Cosa era successo al concerto di Capodanno

Il Comune di Roma aveva organizzato, per la sera del 31 dicembre 2024, un concerto di Capodanno a cui avrebbero dovuto partecipare Mahmood, Mara Sattei e Tony Effe. Fin da subito però ci sono state diverse polemiche sul trapper.

Diverse persone, soprattutto tra gli appartenenti al partito del sindaco di Roma Gualtieri, hanno fatto notare i molti passaggi misogini nei testi delle canzoni di Tony Effe. A 10 giorni dal concerto, il cantante era stato escluso. Per protesta, anche Mara Sattei e Mahmood si ritirarono dall’evento.