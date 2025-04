Incendio in un condominio a Bottegone, vicino a Pistoia, 10 famiglie evacuate ed edificio inagibile

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un condominio di Bottegone, vicino a Pistoia, è stato evacuato parzialmente dai vigili del fuoco a causa di un incendio partito nel seminterrato dell’edificio le cui cause risultano ancora del tutto sconosciute: nessuna persona sarebbe rimasta ferita o intossicata.

Incendio in un condominio vicino a Pistoia

Nella tarda mattinata del 26 aprile un condominio di Bottegone, comune in provincia di Pistoia, a soli 6 chilometri in linea d’aria dal capoluogo, è andato in fiamme costringendo i vigili del fuoco all’intervento.

Il rogo sarebbe partito dal seminterrato dell’edificio, dove si trovano le autorimesse dei condomini. Dalle prime indagini non è ancora stato possibile capire quali siano state le cause dell’incendio.

Bottegone, vicino a Pistoia, dove si è verificato l’incendio

Non risulta che, al momento dell’incendio, ci fossero persone all’interno dei box da cui è partito il rogo. Sono state evacuate 10 famiglie che vivevano nel palazzo, ma nessuna persona ha avuto bisogno di cure mediche.

L’intervento dei vigili del fuoco

Le fiamme hanno sprigionato un denso fumo che ha allertato le persone che abitano nel vicinato. Molte sono scese in strada per capire cosa stesse accadendo e hanno chiamato i vigili del fuoco, che sono arrivati immediatamente sul posto.

Capito che le fiamme si erano sprigionate dal seminterrato, i vigili del fuoco si sono subito messi in azione per impedire che l’incendio si propagasse ai piani superiori, riuscendo nel loro intento.

Le 10 famiglie che sono state evacuate erano però considerate a rischio nel caso in cui il rogo avesse dovuto improvvisamente prendere forza ed espandersi al resto del palazzo.

I danni dell’incendio

Anche se non ci sono stati feriti o intossicati, l’incendio ha causato seri danni al palazzo di Bottegone. Gli appartamenti delle 10 famiglie che vi abitavano sono per il momento stati dichiarati inagibili e gli abitanti hanno dovuto trovare una nuova sistemazione.

Oltre ai danni agli appartamenti, le fiamme hanno compromesso anche parte del seminterrato, da dove si sono sprigionate. Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, gli scarichi del condominio sarebbero fuori uso.

Sul luogo dell’incendio sono arrivate anche le ambulanze del 118, anche se l’intervento dei sanitari non si è reso necessario.