Incendio sullo scuolabus in Bolivia, morti 5 studenti: arrestato l'autista, avrebbe modificato l'impianto GPL

Tragedia in Bolivia, nel villaggio di Lagunillas, nel sud del Paese: uno scuolabus è stato avvolto da un incendio e cinque studenti che si trovavano a bordo del mezzo sono morti carbonizzati. Nel drammatico bilancio anche diversi feriti. L’autista del veicolo è stato arrestato dalla polizia in quanto si ritiene che abbia dotato il bus di un impianto Gpl modificato in modo illegale.

Bolivia, incendio sullo scuolabus: cinque studenti morti carbonizzati

Come riferito dalle testate locali, l’incendio sullo scuolabus è scoppiato mentre gli studenti stavano per essere portati a casa ed ha causato la morte di cinque ragazzi i cui corpi sono stati trovati carbonizzati.

Il drammatico episodio si è verificato lungo il pomeriggio di mercoledì 16 aprile, a Lagunillas, villaggio della regione meridionale di Potosí, a circa 500 chilometri a sud di La Paz.

Fonte foto: ANSA

Il mezzo, nel momento in cui sono divampate le fiamme, era pieno di giovani. Oltre ai piccoli deceduti, si ha notizia di diverse persone ferite. Secondo le prime informazioni, sarebbero 8 gli studenti che avrebbero riportato danni.

Sette ragazzi, di età compresa tra 14 e 17 anni, sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati in ospedale dove sono stati ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Un altro studente è stato trasferito in un altro ospedale vicino al luogo dell’incidente.

L’arresto dell’autista

L’autista del pullman è stato arrestato dopo che si è scoperto che il mezzo era stato dotato di un impianto Gpl (gas di petrolio liquefatto) adattato per uso domestico. Trattasi di una modifica illegale ed estremamente pericolosa.

Secondo le prime indagini, l’incendio potrebbe essere stato causato proprio dalla variazione illegale apportata al veicolo.

La polizia: “Il mezzo ha preso fuco non appena è stato avviato”

“Non appena il veicolo è stato avviato, ha preso fuoco”, ha riferito il portavoce della polizia di Potosí, Limbert Choque, in una conferenza stampa.

“Otto studenti sono riusciti a scappare attraverso le finestre, ma sfortunatamente cinque non ci sono riusciti a causa del fumo. La polizia li ha trovati carbonizzati”, ha aggiunto il poliziotto.

A proposito del fatto che il veicolo era stato dotato di un impianto Gpl adattato per uso domestico Choque ha dichiarato, in modo perentorio, che “questo non è permesso”.

Lo scorso marzo, in Bolivia, si è verificata un’altra immane tragedia sulla strada: due autobus, a circa 5 km dalla città di Uyuni, nel sud-ovest del Paese, si sono scontrati. Almeno 37 i morti.