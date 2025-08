Incendio a Locate Triulzi, donna morta tra le fiamme imprigionata in casa: aveva problemi a muoversi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Muore in incendio a Locate Triulzi

Una donna di 59 anni ha perso la vita nella notte tra giovedì 31 luglio e venerdì 1° agosto. Verso le 4:00 del mattino, con ancora il buio, le fiamme si sono alzate al secondo piano della palazzina di via Benedetto Secondi a Locate Triulzi, nel Milanese.

La 59enne abitava al secondo piano e non è riuscita a fuggire. Non solo fiamme e fumo, ma anche problemi a deambulare l’hanno costretta a rifugiarsi nel bagno.

All’arrivo dei soccorsi e dei vigili del fuoco, per la donna non c’era più nulla da fare.

Bloccata in casa

I residenti dello stabile sono riusciti a fuggire e a chiamare i soccorsi, mentre la donna al secondo piano cercava aiuto. La 59enne era rimasta bloccata in casa per via delle fiamme e del fumo.

Dalle prime ricostruzioni, non era riuscita a raggiungere la porta di uscita e tutte le finestre erano bloccate dalle inferriate. Dal racconto di un testimone, un vicino di casa corso in aiuto, la donna si era rinchiusa in bagno nel tentativo di salvarsi.

L’uomo ha cercato di spegnere le fiamme con un tubo da giardino, quello con cui si annaffiano le piante, ma non è servito a nulla.

Le cause dell’incendio

I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare la morte della donna. All’arrivo, infatti, la 59enne era già deceduta.

Lo stabile è stato inizialmente evacuato per precauzione, ma l’unica casa che ha riportato danni è stata quella soggetta all’incendio. Le altre, controllate dai vigili, sono risultate idonee al rientro delle famiglie.

Non sono ancora chiari i motivi dello scoppio dell’incendio. L’origine delle fiamme sembra essere il salotto e fra le ipotesi c’è il cortocircuito. Non è stata richiesta l’autopsia.