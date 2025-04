Depressione post partum dietro la tragedia di Misterbianco, cos'è e i sintomi: quanto può durare

Dietro la tragedia di Misterbianco potrebbe esserci uno stato di depressione post partum. Si tratta, purtroppo, di una patologia che coinvolge almeno il 7% delle donne nel corso del primo anno dopo il parto ed è caratterizzata da diverse tipologie di manifestazioni. Può presentarsi, infatti, con ordinari sbalzi d’umore e degenerare in intenzioni suicidarie, elementi che rientrano nello stesso ventaglio della depressione maggiore e che richiedono un trattamento.

Cos’è la depressione post partum

Come suggerisce la denominazione stessa, per depressione post partum si intende uno stato depressivo che si presenta a seguito del parto. Come riporta Manuale Msd questo fenomeno colpisce mediamente il 7% delle donne nel corso del primo anno dopo la nascita del bambino o della bambina.

Uno studio pubblicato nel 2014 nel numero 6 del volume 49 di Rivista di Psichiatria, parla di sintomi di tipo ansioso-depressivo che possono essere non allarmanti ma che in altri casi diventano preoccupanti.

Fonte foto: ANSA A Misterbianco (Catania) una madre di 40 anni ha gettato la sua bambina di sette mesi dal balcone, uccidendola. Dietro la tragedia potrebbe esserci uno stato di depressione post partum

Per via dell’ampia casistica, quindi, il trattamento può variare da una terapia di tipo psicologico alla consulenza psichiatrica con la somministrazione di farmaci per curare lo stato depressivo.

Per questo è sempre d’uopo che la donna o i suoi congiunti si rivolgano agli specialisti al manifestarsi dei primi sintomi, che possono cambiare in termini di durata e intensità.

I sintomi e la durata

Prima di andare nello specifico è bene distinguere tra baby blues (o maternity blues) e depressione post partum. I due fenomeni non sono sinonimi, come talvolta erroneamente viene riportato. Il baby blues è altrimenti definito depressione transitoria e solitamente colpisce le neo mamme nei primi giorni dopo il parto. I sintomi, in questo caso, sono lievi e si presentano con irritabilità, tendenza continua al pianto e stanchezza diffusa. Le manifestazioni si estendono fino a massimo due settimane e si estinguono più o meno spontaneamente, senza il bisogno – quindi – di ricorrere a trattamenti particolari.

Per quanto riguarda la depressione post partum, invece, i dettagli si fanno più complessi. Le donne colpite accusano sintomi polarizzanti quali la totale assenza di sonno (insonnia) o la persistente necessità di dormire (ipersonnia), ma anche inappetenza e iperfagia e sbalzi repentini d’umore, oltre a rabbia e irritabilità. Non si escludono, inoltre, ipersensibilità nei confronti del bambino o della bambina o totale indifferenza. Nei casi ancora più gravi si segnalano intenzioni suicide e attacchi di panico frequenti. I sintomi della depressione post partum si estendono oltre le due settimane del baby blues e possono persistere fino al primo semestre dopo il parto.

Va precisato che non è fisiologico che la depressione post partum degeneri con il suicidio della mamma o con l’infanticidio che, invece, riguardano la psicosi post partum che ovviamente è più pericoloso per la donna e per il nascituro. In entrambi i casi, tuttavia, è sempre consigliato rivolgersi ad uno specialista.

La tragedia di Misterbianco

Mercoledì 30 aprile a Misterbianco (Catania) si è consumata una tragedia. Una madre di 40 anni ha gettato dal balcone del terzo piano la sua bambina di 7 mesi, al civico 93 di via Marchese. La piccola è morta poco dopo.

La donna è stata portata in caserma dai carabinieri. Secondo le indiscrezioni, la mamma non veniva mai lasciata sola e da mesi era attenzionata dai servizi sociali. Insieme a lei viveva la madre, che si era trasferita da lei per aiutarla ad accudire i figli – la 40enne ha anche un figlio di 7 anni – e soprattutto per sorvegliarla dal momento che la figlia soffriva di depressione post partum.

Da una prima ricostruzione emerge che la 40enne avrebbe approfittato di un momento di distrazione della madre per affacciarsi al balcone e lanciare la figlia verso la strada.