Omicidio a Misterbianco, madre lancia bimba di 7 mesi dal balcone: soccorsi inutili, l'ombra della depressione

Tragedia a Misterbianco, in provincia di Catania. Una bimba di 7 mesi è morta, sarebbe stata lanciata dal balcone dalla madre, fermata dai carabinieri e portata in caserma. Inutili i soccorsi, la piccola sarebbe deceduta prima dell’arrivo in ospedale, dove è stato trasportato anche il padre, che avrebbe avuto bisogno di cure mediche dopo un malore. La Procura ha aperto un’inchiesta, sembra che la donna accusata di omicidio soffrisse di depressione.

Il volo dal terzo piano della bimba

Secondo quanto riferito da ANSA, la bimba sarebbe precipitata dal secondo piano di una casa a Misterbianco, provincia di Catania, intorno alle ore 13:30 di mercoledì 30 aprile.

Trasportata d’urgenza all’ospedale, sarebbe morta prima dell’arrivo, a causa delle gravi lesioni riportate, spiega Adnkronos.

La bimba, nata a settembre, era la secondogenita: l’altro figlio, rivela ANSA, avrebbe 7 anni.

Aperta un’indagine sull’omicidio

La Procura di Catania ha aperto un’indagine.

La donna è stata portata in caserma dai carabinieri della Compagnia di Fontanarossa.

Nella casa in cui sarebbe avvenuto l’omicidio si è messa subito al lavoro la Scientifica per i rilievi di rito.

Gli inquirenti starebbero ricostruendo la dinamica avvalendosi anche del racconto dei vicini e dei testimoni.

L’ombra della depressione della madre

Secondo quanto riferito da ANSA, pare che la madre della bimba, una donna di circa 40 anni, soffrisse di problemi psichiatrici, aggravati probabilmente da una depressione post partum.

LaPresse aggiunge che in passato sarebbe stata sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio (tso) e che attualmente fosse in amministrazione di sostegno (amministratore nominato dal Tribunale di Catania), seguita dal Dipartimento di salute mentale dell’Azienda pubblica di servizi alla persona (Asp).

La posizione del padre

Sempre secondo ANSA, il padre avrebbe avuto un malore e, disperato, si sarebbe volontariamente fatto del male.

L’uomo, un operatore ecologico, bloccato e preso in cura da personale medico del 118, sarebbe stato portato in ospedale a Catania con un’ambulanza.

Anche il sindaco sotto choc

Raggiunto dall’Adnkronos, il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, ha ammesso di non conoscere personalmente la donna, ma di essere al corrente che fosse “attenzionata dai Servizi sociali del Comune” perché “pare abbia avuto dei problemi e una forte crisi depressiva post partum”.

Il primo cittadino ha aggiunto che “abbiamo appreso la notizia mentre era in corso una riunione di giunta e siamo rimasti pietrificati. La comunità è terribilmente scossa”.

Sul padre della bimba, Corsaro ha detto che “è un ragazzo tranquillo e perbene, un gran lavoratore: è una tragedia umana di enormi proporzioni, come padre, prima ancora che da sindaco, sono fortemente scosso e addolorato. Sono stato travolto da questa notizia, come tutti i miei concittadini. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di grande dolore”.