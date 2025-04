SONDAGGIO - Riflettori sul Conclave, chi vorresti come successore di Papa Francesco?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Mercoledì 7 maggio prenderà il via il Conclave e i cardinali elettori si riuniranno in Vaticano per votare il successore di Papa Francesco. I nomi dei favoriti sono diversi, al momento il più speso è quello di Pietro Parolin, segretario di Stato, ma non è l’unico italiano: gli fanno compagnia Matteo Maria Zuppi e Pierbattista Pizzaballa.

Rispetto al passato, però, i cardinali europei, per la prima volta, non hanno la maggioranza assoluta.

Anche per questo motivo, oltre a Parolin i papabili sono Luis Antonio Tagle, filippino, insieme ad Anders Arborelius (svedese), Péter Erdő (ungherese) Robert Sarah (guineano), Fridolin Ambongo Besungu (congolese).

A prescindere dal nome, però, ritenete sia opportuno puntare sulla continuità o sulla rottura rispetto al pontificato di Bergoglio? Ossia, vorreste un suo successore anche nelle ideologie oppure un Papa magari più conservatore?

Dite la vostra partecipando al sondaggio (il nostro rilevamento non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani. Ricordiamo che ogni utente può liberamente cliccare sulle singole voci del quesito solo una volta.