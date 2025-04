Udine, recuperati gioielli e preziosi rubati in casa: pubblicate le foto per restituirli ai proprietari

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di numerosi monili in oro e metalli preziosi recuperati il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Udine. Negli ultimi giorni, una serie di attività investigative ha portato alla luce furti in abitazione, permettendo di restituire la maggior parte degli oggetti ai legittimi proprietari.

Indagini e recupero

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la squadra mobile della questura di Udine ha condotto un’indagine mirata a reprimere i reati di furti in abitazione. Durante queste operazioni, sono stati recuperati numerosi monili in oro e altri metalli preziosi. Gli autori dei reati sono stati individuati in un gruppo di persone straniere, responsabili di furti in varie località della provincia di Udine.

Restituzione e appello ai cittadini

Ad oggi, restano da restituire alcuni oggetti di cui non sono stati ancora individuati i proprietari. Per questo motivo, sono state pubblicate le fotografie degli oggetti rinvenuti e non ancora restituiti, affinché i proprietari possano mettersi in contatto con gli uffici della squadra mobile di Udine per la loro restituzione e per delineare con più precisione l’attività criminale posta in essere dal sodalizio.

