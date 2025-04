Donna 26enne morta investita da un autobus ad Andora, era madre di una bimba: malore per l'autista

Una donna di 26 anni è morta ad Andora, in provincia di Savona, dopo essere stata investita da un autobus della Riviera Trasporti. La giovane, madre di una bambina, è deceduta sul colpo nonostante i soccorsi tempestivi. L’autista del mezzo, sotto choc, è stato portato in ospedale per accertamenti. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Tragedia ad Andora: morta donna investita da un autobus

Come riportano le testate locali liguri, erano circa le 12.10 del 30 aprile quando un terribile incidente ha spezzato la vita di Shiella Claudia Kouassi Ouphouet, 26 anni, originaria della Costa d’Avorio e residente a Imperia.

La donna è stata travolta da un autobus della compagnia Riviera Trasporti presso l’autostazione in via Santa Caterina, ad Andora.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane avrebbe cercato di raggiungere al volo il mezzo già in partenza. È finita nella corsia del pullman, venendo colpita dalla parte posteriore e schiacciata sotto le ruote.

I soccorsi sono arrivati rapidamente: Croce Bianca di Andora, 118, vigili del fuoco e polizia locale. Ma le operazioni di rianimazione si sono rivelate vane: la donna è morta sul posto.

Operazioni di soccorso complesse, autista sotto choc

L’impatto è stato talmente violento che il corpo della donna è rimasto incastrato sotto il mezzo. Per rimuoverlo sono state necessarie due squadre dei vigili del fuoco di Albenga e un’autogrù inviata dal comando di Imperia. Solo dopo l’autorizzazione della magistratura è stato possibile procedere al recupero del corpo.

Presenti anche i carabinieri e la polizia locale, impegnati nei rilievi per ricostruire quanto accaduto. Sul luogo della tragedia è arrivato anche il marito della vittima, disperato.

L’autista del pullman, esperto dipendente della compagnia, è stato colpito da malore e accompagnato in ospedale per accertamenti. L’uomo, profondamente scosso, è ora sotto osservazione medica.

Indagini in corso

Le autorità stanno ora cercando di chiarire la dinamica dell’incidente. Secondo alcuni testimoni, Shiella Claudia stava correndo verso il bus nella speranza di salire prima che si allontanasse.

Il mezzo, già partito dal capolinea, avrebbe svoltato a destra, stringendo la traiettoria. La giovane, in mezzo alla carreggiata e fuori dalle strisce pedonali, sarebbe stata colpita e travolta.

La Riviera Trasporti ha dichiarato di voler collaborare pienamente con gli inquirenti, sottolineando che l’autista coinvolto è una persona di esperienza. L’azienda ha inoltre espresso vicinanza alla famiglia della vittima, definendo la tragedia “un evento che ha colpito profondamente tutta la nostra comunità”.