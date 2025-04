Investita mentre attraversa la strada a Palermo coi nipoti di 2 e 3 anni: anziana morta, grave il più piccolo

È morta in ospedale Vincenza Lombardo, la donna di 65 anni investita a Palermo mentre attraversava la strada insieme ai nipotini di 2 e 3 anni. Su di loro è piombata una Fiat Seicento condotta da una 24enne che aveva perso il controllo dell’auto. La tragedia è avvenuta in via Portella della Ginestra, nel quartiere Sperone.

Anziana investita a Palermo

L’auto ha prima travolto alcune fioriere su un marciapiede, per poi centrare nonna e nipoti. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e i vigili urbani, per i rilievi del caso.

Secondo alcune fonti, come PalermoToday, la donna e i bambini non si trovavano in strada ma stavano passeggiando sul marciapiede. Per soccorrere la donna, che era rimasta incastrata, è stato necessario sollevare l’auto, come scrive La Sicilia.

Il cerchio rosso indica la zona dell’incidente: via Portella della Ginestra nel quartiere Sperone di Palermo

Vincenza Lombardo è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale Civico, dove è deceduta poco dopo l’arrivo.

Feriti anche i nipoti, il più piccolo dei quali è stato ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale dei Bambini.

Le indagini sull’incidente

La 24enne alla guida della Seicento è ora indagata per omicidio stradale. I vigili urbani hanno acquisito le testimonianze dei presenti e stanno passando in rassegna le immagini girate dalle videocamere di sorveglianza.

In corso anche accertamenti con le compagnie telefoniche per capire se la giovane al volante stesse telefonando. L’indagata è stata sottoposta ad accertamenti per rilevare se fosse sotto effetto di alcol o droghe.

Il precedente

Solo una settimana prima in via Isidoro Carini, sempre a Palermo, un’anziana di 77 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

L’investitrice è una donna di 48 anni. La 77enne è stata trasportata all’Ospedale Villa Sofia in prognosi riservata.

Il Giornale di Sicilia informa dell’aumento del numero di pedoni investiti a Palermo: nell’ultimo mese e mezzo sono morti quattro ultra settantenni.