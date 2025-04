Ragazza morta investita da una moto a Milano tra via Bazzi e viale Tibaldi: la versione del conducente

Una ragazza di 29 anni, di origine boliviana e cittadinanza salvadoregna, è morta a Milano dopo essere stata investita da una moto all’incrocio tra via Bazzi e viale Tibaldi, zona sud della città, nei pressi dell’Università Bocconi. L’incidente si sarebbe verificato su una corsia preferenziale riservata al trasporto pubblico, all’altezza della linea 90/91 dell’Atm. Ferito il conducente, trasportato in ospedale: non è in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente secondo la versione del motociclista

Secondo le prime informazioni riportate da Corriere della Sera e Il Giorno, sembra che la donna stesse attraversando la strada — forse al di fuori delle strisce pedonali — quando sarebbe stata travolta da un motociclista, che procedeva da viale Tibaldi in direzione di viale Toscana.

Il 28enne, italiano, avrebbe riferito agli agenti della polizia locale di aver visto la ragazza solo all’ultimo momento, senza riuscire a evitarla.

Fonte foto: ANSA Il luogo dove la 29enne è stata investita dalla moto

La ragazza è morta all’ospedale Niguarda di Milano

L’impatto sarebbe stato violentissimo: la donna sarebbe stata sbalzata per diversi metri.

Quando i soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono arrivati sul posto, la 29enne, di origini boliviane ma con cittadinanza salvadoregna, era già in arresto cardiocircolatorio.

La ragazza è morta all’ospedale Niguarda, dove era stata trasportata in codice rosso, come spiegato da ANSA.

Ferito il motociclista

Il motociclista, caduto in seguito allo scontro, è stato portato al Policlinico in codice giallo con traumi a una gamba e a un braccio: non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso

L’incidente si è verificato in un’area trafficata: la polizia locale è al lavoro per stabilire, tra le altre cose, a quale velocità viaggiasse la moto al momento dell’incidente.

La tragedia riaccende l’attenzione sulla sicurezza pedonale nelle grandi città.

In Lombardia, nel 2024, i pedoni morti investiti sono stati 58: 16 a Milano e provincia (5 in città, tra cui Rocio Espinoza Romero).