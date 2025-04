Accende una candela durante il blackout in Spagna e scatena un incendio, donna morta tra le fiamme a Madrid

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Durante il blackout che ha interessato l’intera Spagna, una donna ha perso la vita in un incendio scoppiato nel suo appartamento nel quartiere di Carabanchel, a Madrid. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da una candela accesa per far luce durante l’interruzione elettrica. Tredici persone sono rimaste intossicate dal fumo. Intanto, la Corte penale suprema spagnola ha avviato un’indagine sul blackout.

L’incendio durante il blackout in Spagna

Il blackout che ha colpito Spagna e Portogallo nella serata del 28 aprile 2025 ha avuto conseguenze drammatiche a Madrid.

In via Clara Campoamor, nel distretto di Carabanchel, una donna è morta in conseguenza del rogo divampato nel suo appartamento in via General Ricardos.

Fonte foto: ANSA Una foto di Madrid durante il blackout che ha colpito Spagna e Portogallo

Stando a quanto le testate locali, l’incendio sarebbe stato causato da una candela accesa in assenza di elettricità, utilizzata per illuminare l’abitazione. L’allarme è scattato poco prima delle 22:00, quando i vicini hanno segnalato l’incendio alle autorità.

Morta una donna, 13 intossicati

All’arrivo dei soccorsi, i Vigili del Fuoco hanno trovato la donna già deceduta. Altre tredici persone, tra cui tre bambini, sono rimaste intossicate a causa del fumo e hanno ricevuto assistenza medica sul posto da parte del Samur.

Cinque di loro sono stati trasportati in ospedale, mentre gli altri hanno ricevuto cure direttamente sul luogo dell’incidente. L’edificio è stato evacuato per sicurezza e le fiamme sono state domate nel giro di un’ora.

La Polizia è rimasta sul posto in attesa delle autorità giudiziarie e del medico legale, che ha poi effettuato i rilievi all’interno dell’appartamento devastato dalle fiamme, dal quale l’incendio è divampato nel palazzo.

Le cause del blackout

Le autorità spagnole hanno avviato un’indagine per accertare l’origine del blackout che ha lasciato senza elettricità ampie zone di Spagna e Portogallo. La Corte penale suprema ha confermato l’apertura di un fascicolo per verificare l’eventualità di un sabotaggio mirato contro infrastrutture critiche nazionali.

L’inchiesta, riportano diversi media iberici, mira a stabilire se vi siano state manomissioni nei sistemi energetici o attacchi informatici contro la rete elettrica. A tal fine, sono al vaglio i protocolli di sicurezza e i log dei principali nodi di distribuzione.

In attesa di chiarimenti ufficiali, il governo ha disposto un rafforzamento delle misure di vigilanza sugli impianti strategici, coinvolgendo anche le unità di cyberdifesa e sicurezza interna.