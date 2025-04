La Spagna rischia 4,5 miliardi di euro di buco nel PIL dopo il blackout, come è stata calcolata la cifra

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La Spagna deve ancora fare i conti col blackout. Letteralmente. Il Paese iberico, infatti, rischierebbe fino a 4,5 miliardi di euro di buco nel PIL a causa dell’apagon che ha lasciato gran parte della nazione al buio, paralizzando la vita quotidiana delle persone e causando confusione e spavento.

Quanto costa un giorno di blackout

Le stime sulle ripercussioni economiche del blackout avvenuto in Spagna nella giornata di lunedì 28 aprile sono riportate da El Pais. Angel Talavera, capo economista europeo di Oxford Economics, ha spiegato: “Onestamente non possiamo ancora quantificare il danno perché ci sono troppe incognite. Possiamo iniziare a pensare a come rispondere a questa domanda allo stesso modo di quanto fatto all’inizio della pandemia del Covid: stimare quanta attività economica è paralizzata e per quanto tempo”.

Il massimo impatto potenziale è pari al Prodotto Interno Lordo generato dall’economia spagnola in una giornata tipo, che è equivalente a circa 4,5 miliardi di euro. Tale cifra, però, andrà verosimilmente ridimensionata perché, nella pratica, l’interruzione non è durata 24 ore e non è stata uniforme in tutto il Paese e perché parte dei danni potrebbe essere recuperata successivamente.

Fonte foto: ANSA

Il blackout in Spagna ha paralizzato il Paese nella giornata di lunedì 28 aprile.

Manuel Hidalgo, professore di economia all’Università Pablo de Olavide di Siviglia, ha detto: “Ci ​​sono attività che si interrompono e vanno perse, ma ce ne sono anche altre che possono essere riprese in seguito”.

In attesa di determinare il reale impatto, Hidalgo ha previsto che il costo economico sarà “basso” e si è spinto ad azzardare che non supererà di molto il miliardo di euro.

La situazione in Spagna dopo il blackout

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha convocato per le 9 del mattino di martedì 29 aprile una seconda riunione straordinaria del Consiglio Nazionale della Sicurezza, presieduta dal re Felipe V.

L’obiettivo è analizzare le cause e le conseguenze del blackout che lunedì ha paralizzato il paese iberico, mentre la situazione è tornata ora a una relativa normalità.

Il gestore della rete elettrica spagnola REE ha fatto sapere che l’elettricità è stata ripristinata al 99%.

Perché c’è stato un blackout in Spagna

Oltre che sulle ripercussioni economiche del blackout, in Spagna ci si interroga sulle cause dell'”apagon” che ha paralizzato il Paese.

L’Agenzia meteorologica statale (Aemet) ha chiarito che nella giornata di lunedì non sono stati rilevati “fenomeni atmosferici o meteorologici insoliti” o “bruschi sbalzi di temperatura nella rete di stazioni meteorologiche”.

Alla luce dell’aggiornamento fornito da Aemet, perde quota l’ipotesi che il blackout sia stato provocato da eventi meteo anomali.