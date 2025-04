Panico per il blackout in Spagna, file e ressa nei supermercati per le scorte: "Scene da serie tv"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’esteso blackout che ha colpito Spagna, Portogallo e alcune regioni della Francia Meridionale ha portato a situazioni di emergenza: diverse le persone rimaste senza cibo e acqua o bloccate negli ascensori, in scene che ricordavano una serie Tv.

Emergenza in Spagna e Portogallo per il blackout

Per tutto il pomeriggio del 28 aprile un blackout con pochi precedenti ha messo in ginocchio Spagna, Portogallo e alcune regioni del sud della Francia. La corrente è saltata in vaste aree, lasciando edifici e infrastrutture prive di energia.

“Ero all’università, stavo lavorando in laboratorio quando la luce è andata via e tutto si è interrotto. Ora siamo qui in attesa di capire cosa succederà, le notizie le ascoltiamo dalla radio sui cellulari” racconta Ivan Viegas, biologo marino dell’Università portoghese di Coimbra.

Fonte foto: ANSA Passeggeri nella metro in Spagna

“Anche prendere un caffè inizia a essere un problema per chi non ha contanti, ma i pasti alla mensa erano già stati preparati così siamo riusciti a mangiare anche senza pagare” ha continuato.

“Sembra una serie Tv”