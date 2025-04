Blackout totale in Spagna e Portogallo fa cancellare treni e voli, salta Internet: a Valencia c'è anche Tajani

Spagna, Portogallo e anche parte del Sud della Francia nel caos dopo che un maxi blackout ha lasciato decine di milioni di persone senza corrente elettrica. I trasporti ferroviari e aerei nei tre Paesi sono andati in tilt, così come la rete internet, portando alla cancellazione dei treni e voli, oltre all’interruzione di quasi la totalità di collegamenti e servizi. Non sono ancora chiare le cause dell’evento, ma l’intelligence iberica avrebbe aperto un’indagine su un possibile attacco hacker. Dopo diverse ore, il gestore della rete elettrica spagnola Red Eléctrica ha informato di aver avviato il ripristino della fornitura di energia alle sottostazioni in diverse aree del Paese.

Il blackout in Spagna

Il blackout in Spagna ha avuto inizio a partire dalle 12:50 di lunedì 28 aprile.

Le principali compagnie elettriche non hanno dato spiegazioni dell’interruzione del servizio, ma l’operatore nazionale Red Eléctrica ha comunicato di aver cominciato a ripristinare l’erogazione in tutto il Paese.

“Cominciamo a recuperare tensione per il nord e il sud, chiave per ristabilire in maniera progressiva la fornitura di elettricità – si legge sul profilo X della compagnia – È un processo che comporta il ripristino della fornitura a poco a poco della rete di trasporti man mano che i gruppi di generazione si attivano”.

Fonte foto: ANSA

Spettatori del Masters 1000 di tennis in corso a Madrid al buio, dopo il blackout che ha colpito tutta la Spagna

Indagini in corso

Il primo ministro Pedro Sanchez ha tenuto una riunione di crisi insieme ad alcuni ministri al Centro di controllo della Rete Elettrica.

Secondo quanto riportato da El Pais, citando fonti governative, il governo sta indagando sulle cause con varie squadre di diversi ministeri, mentre il Centro nazionale criptologico spagnolo è al lavoro per verificare se il blackout sia stato provocato da un attacco hacker.

Secondo l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza informatica (Enisa), però, le prime indagini su blackout suggerirebbero che la causa possa un guasto piuttosto che un attacco informatico: “Per il momento l’indagine sembra evidenziare un problema tecnico o a un cavo – ha detto un portavoce dell’agenzia a Bloomberg – Tuttavia l’Enisa sta monitorando da vicino la situazione e siamo in contatto con le autorità competenti a livello nazionale e comunitario”.

Antonio Tajani in Spagna

Le autorità spagnole hanno chiesto ai cittadini di restare a casa e di evitare il più possibile di mettersi alla guida. La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Di’az Ayuso, ha chiesto al governo “nazionale di attivare il piano 3 in modo che l’esercito possa mantenere l’ordine se necessario”.

La metropolitana di Madrid è stata evacuata, mentre numerosi supermercati hanno chiuso e traffico è andato in tilt, così come in altre città spagnole.

In Spagna è presente anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Valencia per partecipare al Congresso del Partito popolare europeo, dove sono attesi i leader europei del Ppe, tra cui la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, la presidente del Parlamento, Roberta Metsola, e diversi capi di governo.

Ripristino dell’energia elettrica

Il gestore della rete elettrica spagnola Red Eléctrica afferma che nel pomeriggio si è ripristinata gradualmente la fornitura di energia alle sottostazioni in diverse aree del Paese.

In una nota pubblicata online, ripresa dai media spagnoli, l’azienda ha affermato di stare lavorando con “le autorità e le agenzie competenti” per “consentire gradualmente il ripristino della fornitura di energia elettrica in tutta la penisola”.

La situazione in Francia

Fonti del gestore della rete nazionale francese, Rte, ha dichiarato che la fornitura di corrente elettrica nel Sud della Francia è stata ristabilita, ma che le cause del black out che ha avuto origine nella Penisola iberica è ”indeterminata”.

In all’emergenza elettrica, la società Terna, che gestisce in Italia le reti di trasmissione dell’energia elettrica, ha fatto sapere che al momento non si rilevano criticità operative sulla rete di trasmissione nazionale del nostro Paese.

Il Portogallo esclude attacco hacker

Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa è “in contatto” con i primi ministri Pedro Sanchez e Luis Montenegro “in merito alle diffuse interruzioni di corrente che hanno interessato oggi Spagna e Portogallo.

I gestori di rete di entrambi i Paesi – dice via social – stanno lavorando per individuarne la causa e ripristinare la fornitura di energia elettrica. Al momento, non ci sono indicazioni di alcun attacco informatico“, precisa.