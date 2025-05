Minacce no vax ad Andrea Crisanti, scritte su muri e piscina nella villa del senatore Pd: "Non ho paura"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Andrea Crisanti, senatore del Pd, ha subito un attacco vandalico no vax alla sua villa, con scritte offensive e vernice rossa sulla piscina e sui muri. L’episodio, ripreso dalle telecamere, è avvenuto di notte. Crisanti ha condannato la violenza, annunciato una denuncia e ringraziato per la solidarietà ricevuta.

No vax a casa di Andrea Crisanti

L’episodio ha avuto luogo nell’abitazione di Andrea Crisanti mercoledì 14 maggio, a Villa di Ferro, nel Vicentino. Mentre il senatore dormiva, ignoti si sono introdotti nel perimetro della proprietà nonostante la recinzione e il sistema di videosorveglianza.

Dopo aver oltrepassato le barriere, hanno scritto con vernice rossa frasi no vax e offensive, come “criminale” e “ai vaccinati gli effetti avversi” lungo il bordo della piscina. In un secondo momento, hanno anche lanciato uova piene di vernice contro il muro posteriore dell’edificio, deturpandone l’aspetto.

Le forze dell’ordine che si sono recate sul posto hanno avviato le indagini visionando i filmati per risalire ai colpevoli.

La reazione del senatore

Andrea Crisanti ha commentato sui social il grave atto vandalico subito nella notte di mercoledì 14 maggio. “Una manifestazione di violenza, ignoranza, inciviltà e mancanza di sensibilità che non scalfisce minimamente la realtà scientifica, i miei princìpi e le mie convinzioni” ha dichiarato il senatore del Partito Democratico.

“Ringrazio tutti coloro che mi hanno prontamente espresso la loro piena solidarietà. Violenza ed intimidazioni non possono trovare spazio in una democrazia”.

“Abbiamo sempre allarme e telecamere attaccate” ha aggiunto Crisanti “non si sono avvicinati alla villa per non farlo scattare, hanno imbrattato la piscina con la vernice e tirato con la fionda il resto contro il muro. Dai video la scena si vede molto bene”.

Il senatore ha preannunciato una denuncia, affermando di non essere intimorito. “La cosa che mi preoccupa è che ci sono persone talmente infelici che si sentono meglio nel fare cose di questo tipo. E penso che la risposta migliore sia quella di tenere i toni bassi, come ho intenzione di fare in queste ore”.

La solidarietà della politica

“Piena solidarietà al senatore Andrea Crisanti per la vile aggressione subita” ha affermato Andrea Martella, segretario del Pd Veneto.

“Non è solo un gesto intimidatorio, ma un attacco alla libertà, alla scienza e alla democrazia. Condanniamo con fermezza ogni forma di intimidazione da parte dei circuiti oscurantisti che continuano ad alimentare odio e fake news contro chi ha avuto il coraggio di assumersi responsabilità pubbliche nella stagione più difficile della pandemia”.

“Al senatore Crisanti rivolgo la mia sincera vicinanza e quella del Senato della Repubblica per le minacce ricevute” ha scritto sui social il Presidente del Senato, Ignazio Larussa. “L’imbrattamento dei muri della sua abitazione è un grave atto intimidatorio che condanno con fermezza”.

Solidarietà anche dal sindaco di Val Liona, Maurizio Fipponi, che ha invitato a non prendere sottogamba l’episodio avvenuto nella villa del senatore.