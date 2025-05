Meloni abbandonata al question time alla Camera da Salvini e Tajani, perché i due vicepremier erano assenti

I vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani non sono stati presenti in Aula alla Camera durante il question time della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il leader della Lega è stato agli Internazionali di tennis, quello di Forza Italia è in Turchia per la Nato.

Il question time di Giorgia Meloni

La premier si è ritrovata da sola a Montecitorio a fronteggiare le opposizioni, o meglio, senza i due vice Matteo Salvini e Antonio Tajani. Per il resto, tutto il Governo era presente alla Camera.

Accanto alla presidente del Consiglio c’erano il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il titolare dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.

Fonte foto: ANSA

Giorgia Meloni

Presenti inoltre i ministri Alessandro Giuli, Andrea Abodi, Tommaso Foti, Gilberto Pichetto, Francesco Lollobrigida, Roberto Calderoli, Eugenia Roccella, Orazio Schillaci, Daniela Santanchè, Elisabetta Casellati e il sottosegretario Alfredo Mantovano.

Meloni ha fronteggiato gli attacchi agguerriti del leader del M5S Giuseppe Conte, della segretaria del Pd Elly Schlein e del portavoce di Europa Verde, oltre ad aver assistito all’espulsione del deputato di +Europa Riccardo Magi entrato in Aula vestito da fantasma.

Dov’è stato il vice premier Matteo Salvini

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini è stato al Foro Italico per il quarto di finale degli Internazionali di tennis tra Alcaraz e Draper.

Il leghista si è seduto in tribuna tra calciatori di Roma e Lazio come Hummels o Pedro. Presumibilmente non mancherà alla finale di Coppa Italia, stasera nel vicino stadio Olimpico, tra il suo Milan e il Bologna.

Dov’è il vice premier Antonio Tajani

Diverso il motivo dell’assenza del ministro degli Esteri Antonio Tajani impegnato, oggi e domani, ad Antalya, in Turchia, per prendere parte alla riunione informale dei ministri degli Esteri della Nato.

La riunione – si legge in una nota – rappresenta l’ultima occasione di incontro in presenza tra i ministri degli Esteri dell’Alleanza prima del Vertice dell’Aja, che si svolgerà il 24 e 25 giugno.

L’aumento della spesa per la difesa, l’espansione della produzione industriale e il rafforzamento della deterrenza e della difesa sono i temi al centro del confronto.

Lo scopo di Tajani è ribadire l’impegno dell’Italia a raggiungere l’obiettivo del 2% prima del Vertice di giugno.