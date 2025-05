Femminicidio di Daniela Coman a Prato di Correggio vicino Reggio Emilia, fermato il compagno Peter Pancaldi

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ennesimo femminicidio. Una donna di 47 anni, Daniela Coman, è stata trovata senza vita tra il 14 e il 15 maggio all’interno dell’abitazione del compagno a Prato di Correggio, in provincia di Reggio Emilia. L’uomo è stato arrestato per omicidio. È stato fermato nella tarda serata di giovedì e portato in carcere, non avrebbe risposto alle domande degli inquirenti.

Donna trovata morta a Prato di Correggio

Daniela Coman, impiegata di 47 anni di origini romene, è stata trovata morta nella serata di mercoledì 14 maggio in un appartamento di Prato, frazione di Correggio, in provincia di Reggio Emilia.

Il corpo privo di vita della donna è stato trovato all’interno dell’abitazione del suo nuovo compagno dai carabinieri, che la stavano cercando dopo una denuncia di scomparsa. Lo riporta Adnkronos.

La donna è stata trovata morta a Prato di Correggio (Reggio Emilia)

L’uomo non c’era, i militari assieme ai vigili del fuoco hanno dovuto forzare la porta per entrare. Una volta all’interno hanno trovato la donna morta nel letto.

Dal primo esame non stati trovati segni evidenti di violenza. Spetterà all’autopsia chiarire le cause della morte e a quando risale il decesso.

Femminicidio Daniela Coman, fermato il compagno

Nella serata di giovedì 15 maggio è stato fermato e condotto in carcere il compagno della donna, è accusato di omicidio volontario.

Come riporta il Resto del Carlino, l’uomo, Peter Pancaldi, 45 anni, è stato rintracciato dai carabinieri alcune ore – intorno alle 2:30 del mattino – dopo il ritrovamento del cadavere di Daniela Coman.

I militari lo hanno trovato nel Modenese a bordo della Peugeot bianca della donna, in stato di alterazione, dopo aver seguito le tracce della vettura.

Portato in caserma e interrogato dagli investigatori, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Ma a suo carico sono emersi elementi che hanno portato la procura di Reggio Emilia ad emettere il provvedimento di fermo.

La denuncia di scomparsa dell’ex

A far scattare le ricerche di Daniela Coman era stato l’ex compagno, 68enne di Sassuolo (Modena). I due hanno un figlio, dopo essersi lasciati un anno fa avevano mantenuto buoni rapporti e si sentivano spesso.

Non avendo sue notizie da un paio di giorni, l’uomo ha presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri.

Nella denuncia l’uomo avrebbe fatto riferimento alla preoccupazione per la relazione della donna con il nuovo compagno.

Chi è Peter Pancaldi

La Gazzetta di Reggio aggiunge che Peter Pancaldi avrebbe alle spalle dei precedenti e fosse in cura al Sert per problemi di tossicodipendena.