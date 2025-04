Blackout in Spagna, Portogallo e Francia causato da "oscillazioni anomale": cos'è la "vibrazione atmosferica"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il maxi blackout elettrico che ha interessato Spagna, Portogallo e Francia sarebbe stato causato da “un raro fenomeno atmosferico”. A dirlo è Ren, compagnia di energia elettrica portoghese, che ha parlato di un evento accaduto in Spagna riconducibile a una “vibrazione atmosferica indotta”. L’ipotesi dell’attacco hacker era stata già esclusa dalle autorità.

Blackout in Spagna e Portogallo provocato da “oscillazioni anomale”

“Oscillazioni anomale sulle linee dell’alta tensione provocate da estreme variazioni di temperatura”. Sarebbe questa la causa del maxi blackout che ha colpito la Spagna (oltre al Portogallo e la Francia del sud) nella giornata di lunedì 28 aprile.

I disagi maggiori si sono verificati principalmente nelle grandi città della Spagna, dove lentamente la situazione sta tornando alla normalità.

Persone in coda per prelevare contanti da un bancomat

Blackout in Spagna, Portogallo e Francia: escluso l’attacco informatico

Antonio Costa, presidente del Consiglio Europeo, ha detto via social che non si hanno indicazioni di un attacco informatico. Versione confermata anche da Teresa Ribera, vicepresidente della Commissione europea citata da El Pais.

L’agenzia dell’Unione europea per la sicurezza informatica (Enisa) ha fatto sapere che le prime indagini sul blackout in Spagna e Portogallo suggeriscono che la causa sia “un problema tecnico”.

“Tuttavia – ha aggiunto a Bloomberg la stessa agenzia – l’Enisa sta monitorando da vicino la situazione e siamo in contatto con le autorità competenti a livello nazionale e comunitario”. L’ipotesi dell’attacco informatico è stata smentita, almeno per ora, anche dal Centro nazionale per la sicurezza informatica (Cncs) del Portogallo.

Pesanti disagi soprattutto in Spagna

Il blackout che ha colpito la Spagna, il Portogallo e parte della Francia del Sud (anche se in maniera più blanda) si è verificato intorno alle 12. I disagi sono stati molto pesanti.

Nelle città i semafori si sono spenti all’improvviso e le metropolitane sono state evacuate, in alcuni casi con i passeggeri rimasti al buio. Pesanti ricadute anche per il traffico aereo e ferroviario, con treni cancellati, stazioni chiuse e aerei in fortissimo ritardo. A Valencia, per esempio, la stazione è stata evacuata e i treni sono stati cancellati fino a domani.

Molte attività commerciali hanno preferito chiudere in attesa del ritorno della corrente elettrica. Il blackout ha interessato anche il torneo Masters 1000 di tennis in corso a Madrid, dove tutto il programma delle partite di oggi, lunedì 28 aprile, è stato cancellato e rimandato a domani.