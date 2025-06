Insegue l'ex fidanzata in auto e la sperona a Terracina, follia di un 32enne arrestato per tentato omicidio

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato a Terracina per atti persecutori e tentato omicidio. A finire in manette un 32enne, residente in provincia di Trapani e già noto alle forze dell’ordine; è stato fermato in flagranza di reato. L’uomo, incapace di accettare la fine della sua relazione con una donna del luogo, ha perseguitato la vittima fino a tentare di ucciderla.

L’inseguimento e l’incidente

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’uomo, partito da una località marchigiana dove lavorava, ha raggiunto la sua ex compagna, una donna di 44 anni, a Fondi. Dopo aver monitorato i suoi spostamenti, l’ha seguita mentre si allontanava in auto. Durante il tragitto nel comune di Terracina, l’ha speronata più volte, causando l’uscita di strada del veicolo della donna, che è finito contro un albero.

Il tentativo di aggressione e l’intervento dei passanti

Dopo l’incidente, l’uomo ha cercato di aprire l’auto della donna, ma è stato fermato dall’intervento di alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Questi ultimi hanno immediatamente contattato i Carabinieri tramite il numero 112 NUE, permettendo così un rapido intervento delle forze dell’ordine.

La fuga e l’arresto

All’arrivo dei militari, l’uomo non era più presente sul luogo dell’incidente. Tuttavia, le ricerche diramate hanno portato rapidamente alla sua individuazione nelle strade cittadine, a breve distanza dal luogo dell’accaduto. L’uomo è stato quindi arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Minacce e monitoraggio tramite GPS

È emerso che, nel pomeriggio precedente, l’uomo aveva contattato telefonicamente la donna, minacciandola di morte. Inoltre, durante le verifiche, è stato scoperto che l’indagato aveva installato un dispositivo GPS sull’auto della vittima, permettendogli di seguirne gli spostamenti. Il GPS e il telefono cellulare dell’uomo sono stati sequestrati.

Le condizioni della vittima

La donna, a seguito dell’incidente, è stata soccorsa e trasportata in ambulanza all’ospedale di Terracina per accertamenti e cure delle lesioni riportate. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei passanti e dei Carabinieri ha evitato conseguenze peggiori.

