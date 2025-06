La premier Giorgia Meloni si asterrà al referendum: “Non votare è un mio diritto, è un diritto di tutti"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Ospite dell’evento romano di un noto quotidiano, Giorgia Meloni ha ribadito la propria intenzione di praticare l’astensione in vista del Referendum dell’8 e 9 giugno. La Premier si recherà ai seggi, ma afferma che “non votare” è un diritto di tutti, anche del Presidente del Consiglio. Meloni ha poi parlato dei rapporti con Francia e Germania e degli obiettivi per le prossime Elezioni Regionali.

Giorgia Meloni non voterà al referendum

“Non votare al referendum è un mio diritto, è un diritto di tutti, dei lavoratori e non”.

Sono state le parole di Giorgia Meloni, ospite dell’evento Il giorno de La Verità, organizzato dall’omonimo quotidiano a Palazzo Brancaccio, a Roma.

La Premier si recherà ai seggi, “perché sono un Presidente del Consiglio e penso sia giusto dare un segnale di rispetto nei confronti delle urne e dell’istituto referendario”.

Al seggio, però, Meloni praticherà l’astensione, perché non condivide i contenuti del referendum e “quando non si condividono c’è anche l’opzione dell’astensione”.

“Nella storia della Repubblica italiana – prosegue la Premier – tutti i partiti hanno fatto campagne per l’astensione quando non condividevano i referendum, i diritti valgono per tutti”.

La Premier contraria al quesito 5

Quando parla di contenuti che non condivide, Giorgia Meloni si riferisce al quesito riguardante i tempi necessari ad ottenere la cittadinanza.

“Non contribuirò con il referendum a portare a cinque anni i termini per concedere la cittadinanza alle persone straniere in Italia” ha affermato.

Definendo “ottima” la legge sulla cittadinanza Italia e il Paese come tra quelli che, in Europa, “ogni anno concedono il maggior numero di cittadinanze”.

È anche, e soprattutto, una questione politica. L’obiettivo dichiarato da Meloni è che “questa legislatura arrivi alla fine con questo Governo”.

E, per raggiungere tale obiettivo, è necessario mantenere “la compattezza della maggioranza”.

I rapporti con Francia e Germania

Nel corso dell’incontro a Roma, Giorgia Meloni ha parlato anche dei rapporti con Francia e Germania.

“È importante andare d’accordo. – afferma – Ma l’Italia deve rivendicare una cooperazione fra pari e la sua autonomia come fanno tutti gli altri”.

L’Italia, per Meloni, “non è la ruota di scorta di Francia e Germania”, ma “una grande nazione, una potenza economica”.

Infine, guardando alle prossime Regionali, la leader di Fratelli d’Italia dichiara l’intenzione di “presentare delle candidature di persone credibili autorevoli e vincenti”.

La vittoria alle Regionali, tuttavia, non è per Giorgia Meloni “un elemento dirimente per la tenuta della legislatura”.